Владимир Путин встретится с избранными главами регионов

Владимир Путин встретится с избранными главами регионовОб этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Президент в ближайшее время проведет традиционную встречу с избранными губернаторами. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Она будет, она планируется. По дате мы сообщим», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей», планируется ли в ближайшее время у Путина встреча с избранными главами регионов. Такие встречи с победителями губернаторских выборов каждый год проходят у президента после избирательной кампании.
По итогам выборов победили 13 действующих глав регионов и восемь временно исполняющих обязанности губернаторов. Все они выдвигались от «Единой России», только глава Забайкалья Александр Осипов шел в качестве самовыдвиженца. Самым высоким результат был у губернатора Вадима Шумкова (Курганская обл.) – 85,17%, самым низким – у Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 59,8%. Более детально результаты победителей см. во врезе.
Встречи президента с избранными главами регионов проходят каждый год в течение пары недель после единого дня голосования. Исключением стал 2018 год, когда в трех регионах (Хакасия, Владимирская область и Хабаровский край) был второй тур на губернаторских выборах, а в одном регионе (Приморье) выборы были проведены заново. Тогда у Путина прошло сразу две встречи: с избранными после первого тура губернаторами – в сентябре, а уже в декабре – с главами, которые победили во втором туре. После начала пандемии подобные встречи у президента проводятся по видеоконференц-связи.
Результаты выборов
Губернатор Александр Бабушкин (Астраханская обл.) набрал 78,17%, Андрей Бочаров (Волгоградская обл.) – 79,68%, Александр Беглов (Санкт-Петербург) – 59,8%, Вадим Шумков (Курганская обл.) – 85,17%, Александр Осипов (Забайкалье) – 82,27%, Игорь Артамонов (Липецкая обл.) – 81,16%, Андрей Чибис (Мурманская обл.) – 73,99%, Денис Паслер (Оренбургская обл.) – 78,14%, Радий Хабиров (Башкортостан) – 80,21%, Бату Хасиков (Калмыкия) – 79,95%, Валерий Лимаренко (Сахалин) – 80,79%, Владимир Владимиров (Ставрополье) – 79,61%, Алексей Текслер (Челябинская обл.) – 81,28%.
За врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова проголосовало 62,3% избирателей, за Алексея Беспрозванных (Калининградская обл.) – 76,55%, за Илью Середюка (Кемеровская обл.) – 78,38%, за Алексея Смирнова (Курская обл.) – 65,28%, за Андрея Турчака (Республика Алтай) – 74,09%, за Вячеслава Федорищева (Самарская обл.) – 79,56%, за Дмитрия Миляева (Тульская обл.) – 78,53%, за Дмитрия Демешина (Хабаровский край) – 81,03%. Самой низкой явка оказалась в Хабаровском крае (32,88%) и Санкт-Петербурге (37,76%), а самой высокой – в Башкирии (72,34%) и Кузбассе (63,54%).
Депутаты заксобраний переутвердили на новый срок Казбека Кокова (Кабардино-Балкария), Махмуда-Али Калиматова (Ингушетия) и Сергея Аксенова (Крым). Также врио главы ХМАО Руслан Кухарук был впервые избран думой региона.
Встречи президента с избранными губернаторами отчасти носят ритуальный характер, являются своего рода сигналом признания результатов выборов, особенно важно это было в 2018 г., когда несколько глав регионов не смогли переизбраться, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Отчасти такие встречи демонстрируют подчиненность главе государства губернаторов. А для кого-то из них являются единственной возможностью за все время руководства встретиться с Путиным – пусть и в коллективном формате. Поскольку индивидуальные встречи главам регионов не гарантированы. Кто-то общается регулярно, а кто-то не бывает вовсе или с долгими перерывами», – указывает эксперт. У главы Хакасии Валентина Коновалова была всего одна коллективная встреча в 2018 г. и одна дистантная коллективная в 2023 г.
Если говорить об очных индивидуальных встречах, то у многих глав регионов их не было после того, как началась пандемия, а у кого-то – дольше, замечает Виноградов: «С костромским губернатором Сергеем Ситниковым президент лично в последний раз встречался в 2015 г. Если поисковый сервис на kremlin.ru работает корректно, с момента пандемии не было индивидуальных очных встреч (если не считать дистантов) с ныне действующими главами Адыгеи, Карелии, Коми, Марий Эл, Алтайского, Забайкальского края, Брянской, Владимирской, Калужской, Кировской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Томской областей и др.».
Прямые выборы губернаторов 2024 г. проходили в 21 регионе, еще в четырех главы были избраны региональными заксобраниями. В 18 регионах голосование за губернаторов продолжалось в течение трех дней 6–8 сентября, в Мурманской и Челябинской областях голосовать могли два дня – 7–8 сентября, в Курганской области – 8 сентября. На губернаторских выборах дистанционное электронное голосование в этом году использовалось в семи регионах – на Алтае, в Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областях.