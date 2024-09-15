Владимир Путин встретится с избранными главами регионов

Встречи президента с избранными губернаторами отчасти носят ритуальный характер, являются своего рода сигналом признания результатов выборов, особенно важно это было в 2018 г., когда несколько глав регионов не смогли переизбраться, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Отчасти такие встречи демонстрируют подчиненность главе государства губернаторов. А для кого-то из них являются единственной возможностью за все время руководства встретиться с Путиным – пусть и в коллективном формате. Поскольку индивидуальные встречи главам регионов не гарантированы. Кто-то общается регулярно, а кто-то не бывает вовсе или с долгими перерывами», – указывает эксперт. У главы Хакасии Валентина Коновалова была всего одна коллективная встреча в 2018 г. и одна дистантная коллективная в 2023 г.