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Китай и Словакия заключили договор о стратегическом партнерстве

Ведомости

В Китае в Доме народных собраний глава государства Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе визита страны заключили договор об установлении стратегического партнерства, об этом говорится на официальном сайте МИД Китая.

Председатель КНР отметил дружественные отношения со Словакией длиною в 75 лет. Представители двух государств обсудили возможное сотрудничество между странами по следующим аспектам: улучшение политического доверия друг к другу; установление сотрудничества в таких областях, как новая энергетика, транспорт и логистика, строительство инфраструктуры и управление водными ресурсами; содействие культурному обмену; укрепление международного сотрудничества. Си подчеркнул, что в знак дружбы Китай решил предоставить гражданам Словакии 15 дней безвизового въезда в страну.

Во время разговора был также затронут и украинский вопрос. Глава Китая придал большое значение справедливому подходу Братиславы к конфликту между двумя странами и обратился к другим странам с просьбой оказать содействие в заключении мира, передает Центральное телевидение Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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