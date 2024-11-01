Китай и Словакия заключили договор о стратегическом партнерстве

Председатель КНР отметил дружественные отношения со Словакией длиною в 75 лет. Представители двух государств обсудили возможное сотрудничество между странами по следующим аспектам: улучшение политического доверия друг к другу; установление сотрудничества в таких областях, как новая энергетика, транспорт и логистика, строительство инфраструктуры и управление водными ресурсами; содействие культурному обмену; укрепление международного сотрудничества. Си подчеркнул, что в знак дружбы Китай решил предоставить гражданам Словакии 15 дней безвизового въезда в страну.