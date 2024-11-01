Китай и Словакия заключили договор о стратегическом партнерстве
В Китае в Доме народных собраний глава государства Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе визита страны заключили договор об установлении стратегического партнерства, об этом говорится на официальном сайте МИД Китая.
Председатель КНР отметил дружественные отношения со Словакией длиною в 75 лет. Представители двух государств обсудили возможное сотрудничество между странами по следующим аспектам: улучшение политического доверия друг к другу; установление сотрудничества в таких областях, как новая энергетика, транспорт и логистика, строительство инфраструктуры и управление водными ресурсами; содействие культурному обмену; укрепление международного сотрудничества. Си подчеркнул, что в знак дружбы Китай решил предоставить гражданам Словакии 15 дней безвизового въезда в страну.
Во время разговора был также затронут и украинский вопрос. Глава Китая придал большое значение справедливому подходу Братиславы к конфликту между двумя странами и обратился к другим странам с просьбой оказать содействие в заключении мира, передает Центральное телевидение Китая.