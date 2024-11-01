Президент Пакистана сломал ногу при высадке из самолета в Дубае

Президенту Пакистана 69 лет. За последние годы он столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем, отмечает издание. В частности, Зардари попал в больницу из-за напряжения и истощения, вызванных регулярными поездками в 2021 г. В 2022 г. он был госпитализирован для лечения грудной инфекции, а в марте прошлого года главе государства сделали операцию на глазах.