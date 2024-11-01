Президент Пакистана сломал ногу при высадке из самолета в Дубае
Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета, который прибыл в аэропорт Дубая 30 октября. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление президентского секретариата.
После падения главу государства доставили в больницу, где после осмотра ему наложили на ногу гипс. Врач запретил снимать гипс на протяжении четырех недель. Зардари предписан полный покой.
Президенту Пакистана 69 лет. За последние годы он столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем, отмечает издание. В частности, Зардари попал в больницу из-за напряжения и истощения, вызванных регулярными поездками в 2021 г. В 2022 г. он был госпитализирован для лечения грудной инфекции, а в марте прошлого года главе государства сделали операцию на глазах.
9 марта 2024 г. Зардари был избран президентом Пакистана. Он был поддержан в ходе голосования в парламенте и региональных ассамблеях и получил 411 голосов коллегии выборщиков. Ранее Зардари уже возглавлял страну с 2008 по 2013 г.
Агентство Reuters указывало, что роль президента в Пакистане в основном церемониальная, но Зардари может помочь партнерам по правящей коалиции достичь консенсуса, чтобы направить экономику на путь стабилизации, прежде чем просить помощь Международного валютного фонда.