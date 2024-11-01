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Президент Пакистана сломал ногу при высадке из самолета в Дубае

Ведомости

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета, который прибыл в аэропорт Дубая 30 октября. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление президентского секретариата.

После падения главу государства доставили в больницу, где после осмотра ему наложили на ногу гипс. Врач запретил снимать гипс на протяжении четырех недель. Зардари предписан полный покой.

Президенту Пакистана 69 лет. За последние годы он столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем, отмечает издание. В частности, Зардари попал в больницу из-за напряжения и истощения, вызванных регулярными поездками в 2021 г. В 2022 г. он был госпитализирован для лечения грудной инфекции, а в марте прошлого года главе государства сделали операцию на глазах.

9 марта 2024 г. Зардари был избран президентом Пакистана. Он был поддержан в ходе голосования в парламенте и региональных ассамблеях и получил 411 голосов коллегии выборщиков. Ранее Зардари уже возглавлял страну с 2008 по 2013 г.

Агентство Reuters указывало, что роль президента в Пакистане в основном церемониальная, но Зардари может помочь партнерам по правящей коалиции достичь консенсуса, чтобы направить экономику на путь стабилизации, прежде чем просить помощь Международного валютного фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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