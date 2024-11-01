Bloomberg: Турция планирует принять закон об иностранных агентах

Законопроект, который должен быть обсужден в парламенте Турции в ближайшие дни, направлен на ограничение деятельности тех, кто работает против «безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов» под влиянием или приказом иностранной страны или организации. Наказание может составлять до семи лет тюремного заключения.