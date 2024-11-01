Bloomberg: Турция планирует принять закон об иностранных агентах
Власти Турции намерены принять закон об иностранных агентах, что вызвало обеспокоенность среди определенных медиагрупп, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и текст законопроекта.
Законопроект, который должен быть обсужден в парламенте Турции в ближайшие дни, направлен на ограничение деятельности тех, кто работает против «безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов» под влиянием или приказом иностранной страны или организации. Наказание может составлять до семи лет тюремного заключения.
По информации агентства, законопроект входит в перечень иниицатив, предложенных правящей партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и в большей степени напоминает закон об иностранных агентах, недавно принятый в Грузии. У России также есть схожий механизм, напоминает агентство. Как рассказали судебные эксперты и журналисты, законопроект вызывает обеспокоенность двусмысленностью и широкой трактовкой.
3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).