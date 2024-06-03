Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).