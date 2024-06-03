Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает Sputnik Грузия.
Закон вступил в силу.
Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).
Минюст Грузии также получил право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.
29 мая Папуашвили заявил, что намерен подписать закон об иноагентах вместо президента Грузии.
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето главы государства на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. По данным «Sputnik Грузия», за мотивированные замечания Зурабишвили не проголосовал ни один человек, а за первоначальную версию законопроекта – 84 депутата.
27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией в случае принятия закона об иноагентах. Он пояснил, что принятие инициативы будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Парламент республики принял законопроект 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая президент Грузии наложила вето на документ. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.