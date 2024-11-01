США выделят $425 млн Украине в качестве дополнительной помощи
США выделят Украине $425 млн в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны, сообщается на сайте Пентагона.
В пакет войдут перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты «Стингер», бронетехника и противотанковое оружие, а также медицинское оборудование.
Как сказано в заявлении Пентагона, США продолжат сотрудничать примерно с 50 странами в рамках контактной группы по обороне Украины, чтобы «удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя».
24 октября США предоставили Украине кредит на сумму $20 млрд, которые будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Всего страны «большой семерки» выделили Украине кредит на $50 млрд.