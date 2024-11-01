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США выделят $425 млн Украине в качестве дополнительной помощи

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США выделят Украине $425 млн в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны, сообщается на сайте Пентагона.

В пакет войдут перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты «Стингер», бронетехника и противотанковое оружие, а также медицинское оборудование.

Как сказано в заявлении Пентагона, США продолжат сотрудничать примерно с 50 странами в рамках контактной группы по обороне Украины, чтобы «удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя».

24 октября США предоставили Украине кредит на сумму $20 млрд, которые будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Всего страны «большой семерки» выделили Украине кредит на $50 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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