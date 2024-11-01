Трамп заявил о фальсификациях на досрочных выборах в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его кампания обнаружила фальсификации в ходе досрочных выборов в Пенсильвании со стороны демократов. Об этом пишет издательство The Hill со ссылкой на Трампа.
«Необходимо объявить об этом и возбудить уголовное дело. Сейчас! Это нарушение закона. Остановите мошенничество! Посмотрите на адвоката Камалы [Харрис]. Мы наблюдаем за ними все это время! Кто бы мог подумать, что наша страна настолько коррумпирована?», - заявил Трамп.
Власти нескольких округов Пенсильвании начали расследование возможных случаев мошенничества, связанных с регистрацией избирателей, которые были выявлены в ходе обработки заявлений. Однако пока нет никаких признаков того, что были подсчитаны какие-либо поддельные бюллетени, отмечает издание.
28 октября президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатами стали: экс-президент от республиканцев Дональд Трамп и действующая вице-президент от демократов Камала Харрис.