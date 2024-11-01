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Трамп заявил о фальсификациях на досрочных выборах в Пенсильвании

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его кампания обнаружила фальсификации в ходе досрочных выборов в Пенсильвании со стороны демократов. Об этом пишет издательство The Hill со ссылкой на Трампа.

«Необходимо объявить об этом и возбудить уголовное дело. Сейчас! Это нарушение закона. Остановите мошенничество! Посмотрите на адвоката Камалы [Харрис]. Мы наблюдаем за ними все это время! Кто бы мог подумать, что наша страна настолько коррумпирована?», - заявил Трамп.

Власти нескольких округов Пенсильвании начали расследование возможных случаев мошенничества, связанных с регистрацией избирателей, которые были выявлены в ходе обработки заявлений. Однако пока нет никаких признаков того, что были подсчитаны какие-либо поддельные бюллетени, отмечает издание.

28 октября президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатами стали: экс-президент от республиканцев Дональд Трамп и действующая вице-президент от демократов Камала Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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