Трамп заявил о фальсификациях на досрочных выборах в Пенсильвании

«Необходимо объявить об этом и возбудить уголовное дело. Сейчас! Это нарушение закона. Остановите мошенничество! Посмотрите на адвоката Камалы [Харрис]. Мы наблюдаем за ними все это время! Кто бы мог подумать, что наша страна настолько коррумпирована?», - заявил Трамп.