В Иране предупредили о подготовке «сокрушительного ответа» Израилю и США
В Иране заявили, что не оставят без внимания ракетный удар по стране, нанесенный Израилем, а также атаки в адрес исламского сопротивления на Ближнем Востоке. Государство немерено зеркально ответить Израилю и США, подчеркнул верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи на встрече с иранскими студентами.
«Враги, включая США и Израиль, должны знать, что в ответ на агрессию против Ирана и фронта сопротивления они обязательно получат сокрушительный ответ. Борьба с высокомерием – это наша обязанность», – цитирует Хаменеи агентство Tasnim.
Аятолла отметил, что любая гордыня приведет к желанию получить полное экономическое, военное и культурное господство над другими народами. Он указал, что Израиль и США долгое время унижали иранский народ, поэтому местные жители намерены противостоять такому отношению и свергнуть «преступную группу, управляющую мировым сообществом».
«Реакция Ирана на сионистскую агрессию определена. Мы способны уничтожить все, чем владеют сионисты, одной операцией», – заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави. Это первое заявление такого рода с иранской стороны с 26 октября, когда Израиль предпринял удар по Ирану.
Израильcкая разведка подтверждает, что иранский ответ с использованием большого количества дронов и баллистических ракет действительно ожидается. По мнению Израиля, он может быть осуществлен довольно скоро.
При этом, как пишет издание Axios со ссылкой на источники в израильской разведке, удар могут нанести с территории Ирака, как это уже было в апреле. Такой стратегией Тегеран надеется отсрочить прямой ответ Израиля по иранским стратегическим целям.
Конфликт двух стран поставил весь Ближневосточный регион на грань полномасштабной войны. Некоторые эксперты тем не менее полагают, что Тегеран не станет ничего предпринимать до тех пор, пока не не станут известны результаты президентских выборов в США, запланированные на 5 ноября. Вашингтон призывает Тегеран не предпринимать шаги подобного рода, способные обернуться катастрофой.
30 октября «Ведомости» сообщали о последствиях воздушной атаки Израиля на Иран. ВВС Израиля в результате ответной воздушной атаки 26 октября по военным объектам на территории Ирана уничтожили три российских зенитно-ракетных комплекса С-300.