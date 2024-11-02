В Иране предупредили о подготовке «сокрушительного ответа» Израилю и США

Конфликт двух стран поставил весь Ближневосточный регион на грань полномасштабной войны. Некоторые эксперты тем не менее полагают, что Тегеран не станет ничего предпринимать до тех пор, пока не не станут известны результаты президентских выборов в США, запланированные на 5 ноября. Вашингтон призывает Тегеран не предпринимать шаги подобного рода, способные обернуться катастрофой.