Григоренко призвал установить «конкурентную зарплату» в контрольных органах
В контрольно-надзорных органах России следует обеспечить «конкурентную зарплату», а численность сотрудников оптимизировать. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде.
«Давайте все-таки подумаем над количеством контролеров. Мы все поулучшали, оптимизировали [в контрольной работе], но количество людей не изменилось», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер уточнил, что речь не идет о сокращении большого числа сотрудников. По его словам, численность нужно оптимизировать так, чтобы фонд оплаты труда остался в контрольных ведомствах в нынешнем объеме. Он отметил, что стоит думать и «над конкурентной зарплатой» в этих органах.
Григоренко 25 октября заявил, что эффективность проверок контрольно-надзорных органов выросла за девять месяцев 2024 г. Он отмечал, что с начала года объем проверок по индикаторам риска увеличился в два раза. При этом общее количество проверок снижается – с 2019 г. почти в 4,2 раза. Речь, в частности, шла о плановых и внеплановых проверках.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству к 1 января 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса. Путин подчеркнул, что временные моратории на проверки полностью оправдали себя.