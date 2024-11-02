Григоренко призвал установить «конкурентную зарплату» в контрольных органах

Григоренко 25 октября заявил, что эффективность проверок контрольно-надзорных органов выросла за девять месяцев 2024 г. Он отмечал, что с начала года объем проверок по индикаторам риска увеличился в два раза. При этом общее количество проверок снижается – с 2019 г. почти в 4,2 раза. Речь, в частности, шла о плановых и внеплановых проверках.