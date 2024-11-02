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Григоренко призвал установить «конкурентную зарплату» в контрольных органах

Ведомости

В контрольно-надзорных органах России следует обеспечить «конкурентную зарплату», а численность сотрудников оптимизировать. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде.

«Давайте все-таки подумаем над количеством контролеров. Мы все поулучшали, оптимизировали [в контрольной работе], но количество людей не изменилось», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер уточнил, что речь не идет о сокращении большого числа сотрудников. По его словам, численность нужно оптимизировать так, чтобы фонд оплаты труда остался в контрольных ведомствах в нынешнем объеме. Он отметил, что стоит думать и «над конкурентной зарплатой» в этих органах.

Григоренко 25 октября заявил, что эффективность проверок контрольно-надзорных органов выросла за девять месяцев 2024 г. Он отмечал, что с начала года объем проверок по индикаторам риска увеличился в два раза. При этом общее количество проверок снижается – с 2019 г. почти в 4,2 раза. Речь, в частности, шла о плановых и внеплановых проверках.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству к 1 января 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса. Путин подчеркнул, что временные моратории на проверки полностью оправдали себя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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