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Сенаторы предлагают увеличить штраф за помехи надзорным проверкам

Сейчас правонарушителям выгоднее заплатить, чем допустить контролеров на предприятие
Яна Суринская
Сотрудники контролирующих органов получат дополнительные основания для проверок всех возможных нарушений/ Николай Хижняк / РИА Новости

В Госдуме рассмотрят инициативу об увеличении размера административных штрафов за воспрепятствование деятельности должностных лиц, занимающихся надзорными проверками. Проект был внесен 10 октября сенаторами Андреем Яцкиным, Андреем Клишасом, Вячеславом Тимченко и Ириной Рукавишниковой, а также депутатами Ириной Панькиной и Дмитрием Вяткиным. Авторы хотят усилить ответственность за воспрепятствование деятельности должностных лиц органов государственного контроля по проведению проверок или уклонение от них. Изменения предполагается внести в ст. 19.4.1 КоАПа. Для должностных лиц размер штрафа составит от 10 000 до 20 000 руб., для юридических лиц – от 250 000 до 500 000 руб., а за повторное совершение правонарушения – от 20 000 до 50 000 руб. и от 500 000 до 1 млн руб. соответственно.

В связи с изменением в последние годы правового регулирования контрольно-надзорной деятельности (КНД) общественная значимость каждого проводимого мероприятия существенно возрастает, обратил внимание соавтор проекта Клишас. По его словам, воспрепятствование проведению проверок не только затрудняет реализацию полномочий контрольно-надзорных органов, но также может свидетельствовать о стремлении объекта контроля скрыть иные нарушения законодательства. «В некоторых случаях контролируемым лицам выгоднее воспрепятствовать проведению контрольных мероприятий, в рамках которых могут быть выявлены административные правонарушения, чем допустить проведение таких мероприятий», – написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, указал Клишас, такие действия влекут несвоевременное выявление нарушений, которые, в свою очередь, создают риск наступления неблагоприятных последствий: «Нанесенный ущерб и затраты на его ликвидацию могут быть несопоставимо выше штрафных санкций».

Данный законопроект представляет собой попытку усовершенствовать систему КНД и повысить ответственность бизнеса за воспрепятствование проведению контрольных мероприятий, сказал «Ведомостям» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, это важный шаг в направлении создания единой и согласованной системы регулирования КНД. Наиболее заметным аспектом, обратил внимание Жарский, является расширение сферы применения административной ответственности. «Теперь она будет распространяться не только на воспрепятствование проведению проверок, но и на препятствия при проведении мероприятий и осуществлении специальных режимов государственного контроля», – указал эксперт. Это позволит более полно охватить все формы взаимодействия контролирующих органов с подконтрольными субъектами, убежден юрист.

Адвокат Андрей Тузов, в свою очередь, заметил, что замечание правительства относительно использования термина «иные формы контроля (надзора)», которое могло вести к расширительному толкованию диспозиции административного правонарушения, в представленном пакете уже устранено. При этом, говорит собеседник «Ведомостей», в пояснительной записке ничего не сказано про обоснование предлагаемого размера штрафа (до 1 млн руб. плюс дисквалификация до года для должностных лиц). В целом, резюмировал Тузов, наблюдается общая тенденция последних месяцев на ужесточение ответственности за воспрепятствование деятельности контрольно-надзорных органов. В августе 2024 г. уже приняты изменения в КоАП, устанавливающие ответственность за воспрепятствование проверок органами ФАС.

С 2020 г. в России в той или иной форме действует мораторий на проверки бизнеса, напомнил руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации Savina Legal Артем Евсеев. Для сравнения, рассказал эксперт, в ходе выездной проверки Роскомнадзора может быть выявлено нарушение требования о локализации персональных данных россиян на российских серверах, что влечет штраф до 6 млн руб., а при повторном нарушении – до 18 млн руб. «В такой ситуации для бизнеса рациональнее и «выгоднее» заплатить 50 000 руб. штрафа за срыв проверки, чем рисковать многомиллионными санкциями», – пояснил он.

Сейчас государство стремится снизить административную нагрузку на бизнес, в связи с чем как плановые, так и внеплановые проверочные мероприятия проводятся в исключительных случаях и только в общественно значимых областях, соглашается юрист Enforce Law Company Юлия Барышева. Основной массив практики привлечения по ст. 19.4.1 КоАПа связан с непредставлением организациями документов по запросам органов, необеспечением и непредоставлением доступа к помещениям, оборудованию, а также с неявкой представителя организации по вызовам сотрудников государственных и муниципальных органов в рамках проведения проверки, уточнила адвокат АК «Аснис и партнеры» Мария Юндина. Чаще всего привлекают управляющие компании, а также иные организации в ходе налоговых проверок, говорит она.

Судебная практика показывает, что штрафы, назначаемые по этой статье, чаще всего налагаются на юридических лиц и значительно реже – на должностных лиц, рассказал «Ведомостям» руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. По словам Никитина, обычно решения судов исходят из факта выявленных нарушений с акцентом на важность устранения препятствий для работы надзорных органов. В целом юрист считает, что повышение штрафов в текущих условиях, когда речь идет о деятельности на высокорисковых объектах, выглядит обоснованным. «Штрафы, предлагаемые законопроектом, соразмерны потенциальной опасности нарушений», – сказал он. При этом, по его мнению, для небольших компаний после отмены моратория повышение штрафов может оказаться более ощутимым и привести к увеличению административной нагрузки, что потребует более тщательной подготовки к проверкам.

Если законопроект будет принят, остается открытым вопрос о том, любое ли невыполнение законных требований может привести к штрафу, отметила адвокат, партнер АБ BGMP Евгения Пешкова. Необходима тщательная оценка общественно опасных последствий невыполнения законных требований контролирующего органа, чтобы обеспечить соразмерность наказания и избежать избыточного административного давления на бизнес, добавила она.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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