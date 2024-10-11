Сенаторы предлагают увеличить штраф за помехи надзорным проверкам

Судебная практика показывает, что штрафы, назначаемые по этой статье, чаще всего налагаются на юридических лиц и значительно реже – на должностных лиц, рассказал «Ведомостям» руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. По словам Никитина, обычно решения судов исходят из факта выявленных нарушений с акцентом на важность устранения препятствий для работы надзорных органов. В целом юрист считает, что повышение штрафов в текущих условиях, когда речь идет о деятельности на высокорисковых объектах, выглядит обоснованным. «Штрафы, предлагаемые законопроектом, соразмерны потенциальной опасности нарушений», – сказал он. При этом, по его мнению, для небольших компаний после отмены моратория повышение штрафов может оказаться более ощутимым и привести к увеличению административной нагрузки, что потребует более тщательной подготовки к проверкам.