Бизнес стал чаще обжаловать решения контрольных органов без суда

Бизнес стал чаще обжаловать решения контрольных органов без судаКомпании чаще всего просят изменить сроки для устранения нарушения
Бизнес и некоммерческие организации (НКО) с начала года направили более 22 000 обращений через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов на портале «Госуслуги», сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Это в 2 раза чаще, чем за аналогичный период предшествующего года. Уровень одобрения жалоб остался на уровне прошлых лет – 71% (в 2023 г. – 72%, в 2022 г. – 70%).
Наибольшая доля ходатайств связана с продлением срока, в течение которого бизнес должен устранить нарушение после предписания инспектора (16 000 жалоб), сообщил представитель Григоренко. Второе место занимают жалобы на действия и решения сотрудников контрольных органов (5000 жалоб), сообщил собеседник. Основная часть таких обращений – несогласие с нарушениями, вынесенными в акте проверки, и назначенными мерами.