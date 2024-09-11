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/ Экономика

Бизнес стал чаще обжаловать решения контрольных органов без суда

Компании чаще всего просят изменить сроки для устранения нарушения
Анастасия Бойко
У каждого контролирующего ведомства свои критерии классификации по рискам / Егор Алеев / ТАСС

Бизнес и некоммерческие организации (НКО) с начала года направили более 22 000 обращений через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов на портале «Госуслуги», сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Это в 2 раза чаще, чем за аналогичный период предшествующего года. Уровень одобрения жалоб остался на уровне прошлых лет – 71% (в 2023 г. – 72%, в 2022 г. – 70%).

Наибольшая доля ходатайств связана с продлением срока, в течение которого бизнес должен устранить нарушение после предписания инспектора (16 000 жалоб), сообщил представитель Григоренко. Второе место занимают жалобы на действия и решения сотрудников контрольных органов (5000 жалоб), сообщил собеседник. Основная часть таких обращений – несогласие с нарушениями, вынесенными в акте проверки, и назначенными мерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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