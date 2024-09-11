Бизнес стал чаще обжаловать решения контрольных органов без суда

Бизнес и некоммерческие организации (НКО) с начала года направили более 22 000 обращений через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов на портале «Госуслуги», сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Это в 2 раза чаще, чем за аналогичный период предшествующего года. Уровень одобрения жалоб остался на уровне прошлых лет – 71% (в 2023 г. – 72%, в 2022 г. – 70%).