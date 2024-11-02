Минздрав Украины рассказал о несоответствии питьевой воды стандартам Евросоюза
Евросоюз требует от украинских властей прописать качество питьевой воды в стране на законодательном уровне, заявила замминистра здравоохранения Украины Марина Слободниченко порталу Ukranews.com.
«Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды – только техническая», – сказала министр.
По ее словам, в случае введения подобных норм, если украинский потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньшую стоимость. Следовательно упадут тарифы на воду, и это негативно скажется на бюджете страны.
«Нужно не просто написать закон, а реализовать его в стране. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много», – отметила она.
В июне 2022 г. Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС подчеркнули, что таким способом организация намерена поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно сообщала, что легкого и короткого пути в ЕС не будет.
26 июня 2024 г. начался официальный процесс переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Но для этого государству необходимо выполнить ряд условий, состоящих из четырех блоков: медицина, образование, фармацевтический сектор и общественное здоровье, в которое вошло и условие с водой.