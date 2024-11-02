Минздрав Украины рассказал о несоответствии питьевой воды стандартам Евросоюза

В июне 2022 г. Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС подчеркнули, что таким способом организация намерена поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно сообщала, что легкого и короткого пути в ЕС не будет.