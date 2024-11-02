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Минздрав Украины рассказал о несоответствии питьевой воды стандартам Евросоюза

Ведомости

Евросоюз требует от украинских властей прописать качество питьевой воды в стране на законодательном уровне, заявила замминистра здравоохранения Украины Марина Слободниченко порталу Ukranews.com.

«Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды – только техническая», – сказала министр.

По ее словам, в случае введения подобных норм, если украинский потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньшую стоимость. Следовательно упадут тарифы на воду, и это негативно скажется на бюджете страны.

«Нужно не просто написать закон, а реализовать его в стране. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много», – отметила она.

В июне 2022 г. Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС подчеркнули, что таким способом организация намерена поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно сообщала, что легкого и короткого пути в ЕС не будет.

26 июня 2024 г. начался официальный процесс переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Но для этого государству необходимо выполнить ряд условий, состоящих из четырех блоков: медицина, образование, фармацевтический сектор и общественное здоровье, в которое вошло и условие с водой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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