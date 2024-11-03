NBC: в США было потрачено около $1 млрд за неделю на политическую рекламу
За неделю до выборов президента США было потрачено почти $1 млрд на политическую рекламу, передает NBC News со ссылкой на данные AdImpact.
С начала года на политическую рекламу ушло более $10 млрд, в то время как только за последние семь дней были потрачены $994 млн, говорится в материале.
Уточняется, что речь не только о президентской гонке. На рекламу в преддверии выборов главы государства было потрачено $272 млн. На рекламу выборов губернаторов и членов палаты представителей США было потрачено более $267 млн. На рекламу выборов в сенат США было собрано $227 млн.
Две гонки, на которые пришлось больше всего расходов, проходят в штате Флорида: $19 млн было потрачено на рекламу референдума по вопросу права на аборт, а около $18,5 млн – на рекламу референдума по вопросу легализации марихуаны.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Основными соперниками станут вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. В США проголосовали уже более 50 млн американцев. Из них 39% зарегистрированных избирателей − демократы и 36% − республиканцы.
1 ноября телеканал CNN сообщил, что некоторые американские компании предлагают различные скидки и бонусы гражданам, которые проголосуют на президентских выборах США. При этом выплаты за регистрацию в качестве избирателя на выборах или голосование в стране запрещены.