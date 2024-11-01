Компании в США пообещали гражданам подарки за явку на выборах

Сервис такси Uber предлагает в день выборов поездку на такси до избирательного участка со скидкой 50% и скидку 25% на заказ доставки еды. Агрегатор такси Lyft также анонсировал скидку 50% на поездки на избирательный участок. По его данным, за годы существования компания помогла добраться до избирательных участков 3 млн человек. Сервис аренды автомобилей Hertz сделал акцию, во время которой при аренде транспортного средства с 21 октября по 5 ноября на два и более дня один день аренды будет бесплатным.