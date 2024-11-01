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Компании в США пообещали гражданам подарки за явку на выборах

Ведомости

Некоторые американские компании предлагают различные скидки и бонусы гражданам, которые проголосуют на президентских выборах США. При этом выплаты за регистрацию в качестве избирателя на выборах или голосование в стране запрещены. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сервис такси Uber предлагает в день выборов поездку на такси до избирательного участка со скидкой 50% и скидку 25% на заказ доставки еды. Агрегатор такси Lyft также анонсировал скидку 50% на поездки на избирательный участок. По его данным, за годы существования компания помогла добраться до избирательных участков 3 млн человек. Сервис аренды автомобилей Hertz сделал акцию, во время которой при аренде транспортного средства с 21 октября по 5 ноября на два и более дня один день аренды будет бесплатным.

Кафе и рестораны также анонсировали подарки за голосование на выборах президента США. В частности, американский производитель пончиков Krispy Kreme запустил акцию, в которой избиратели смогут получить бесплатный пончик с глазурью. Сеть бургерных Johnny Rockets предложит бесплатный молочный коктейль тем, кто покажет наклейку «I voted today».

В кафе IKEA избирателям предложат купон на бесплатный замороженный йогурт. Пиццерия Round Table Pizza анонсировала скидку в $6 на большие пиццы для проголосовавших на выборах.

20 октября американский бизнесмен Илон Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По данным агентства Bloomberg, с начала объявления лотереи Маск выдал призы девяти людям. 31 октября окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к бизнесмену по делу о незаконной лотерее.

Выборы в США пройдут 5 ноября. В США проголосовали уже более 50 млн американцев. Из них 39% зарегистрированных избирателей − демократы и 36% − республиканцы. Основными соперниками станут вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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