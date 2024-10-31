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Прокуратура Филадельфии подала иск к Маску по делу о лотерее для избирателей

Ведомости

Окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к миллиардеру Илону Маску по делу о незаконной лотерее. Миллиардер организовал раздачу призов по $1 млн для избирателей из колеблющихся штатов США. Информация об иске появилась на сайте ведомства.

Прокурор Ларри Краснер призывает суд запретить «недобросовестную торговую практику», так как она считается «вмешательством в частный ход выборов», уточняется на сайте ведомства.

По данным агентства Bloomberg, с начала объявления лотереи Маск выдал призы девяти людям. Четверо их них живут в Пенсильвании.

Маск должен явиться в суд 31 октября. Все стороны конфликта должны присутствовать лично. Заседание состоится состоится в 10:00 (17:00 мск).

20 октября Reuters сообщило, что Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Для этого он просит подписать его петицию в поддержку конституции, чек будет разыгрываться среди подписавшихся.

Выборы в США пройдут 5 ноября. В США проголосовали уже более 50 млн американцев. Из них 39% зарегистрированных избирателей − демократы и 36% − республиканцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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