Прокуратура Филадельфии подала иск к Маску по делу о лотерее для избирателей

20 октября Reuters сообщило, что Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Для этого он просит подписать его петицию в поддержку конституции, чек будет разыгрываться среди подписавшихся.