Прокуратура Филадельфии подала иск к Маску по делу о лотерее для избирателей
Окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к миллиардеру Илону Маску по делу о незаконной лотерее. Миллиардер организовал раздачу призов по $1 млн для избирателей из колеблющихся штатов США. Информация об иске появилась на сайте ведомства.
Прокурор Ларри Краснер призывает суд запретить «недобросовестную торговую практику», так как она считается «вмешательством в частный ход выборов», уточняется на сайте ведомства.
По данным агентства Bloomberg, с начала объявления лотереи Маск выдал призы девяти людям. Четверо их них живут в Пенсильвании.
Маск должен явиться в суд 31 октября. Все стороны конфликта должны присутствовать лично. Заседание состоится состоится в 10:00 (17:00 мск).
20 октября Reuters сообщило, что Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Для этого он просит подписать его петицию в поддержку конституции, чек будет разыгрываться среди подписавшихся.
Выборы в США пройдут 5 ноября. В США проголосовали уже более 50 млн американцев. Из них 39% зарегистрированных избирателей − демократы и 36% − республиканцы.