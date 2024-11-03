Букмекеры назвали Трампа фаворитом президентских выборов

«Ведомости» в сентябре писали, что с середины октября 2023 г. по август 2024 г. Трамп был фаворитом гонки, обгоняя сначала действующего президента США Джо Байдена, а позже, после снятия кандидатуры последнего 21 июля, и Харрис. Кандидат от демократов все же сумела воодушевить партийный электорат и выстраивает «коалицию» избирателей, необходимую для победы: женщины, расовые меньшинства, синие воротнички и молодежь – все, кто помог Байдену на выборах 2020 г.