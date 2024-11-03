Букмекеры назвали Трампа фаворитом президентских выборов
Букмекеры назвали кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа фаворитом президентских выборов. Это следует из данных британского сервиса Oddschecker.
По данным сервиса, вероятность выигрыша Трампа на ставках на 3 ноября 13:00 мск составляет 64,6%, его оппонента – кандидата от демократов Камалы Харрис – 34,3%. Сервис RealClearPolitics отмечает, что вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 53,8% на 3 ноября, Харрис – 44,8%.
Трамп не впервые становится фаворитом среди букмекеров в период президентской гонки. По данным того же сервиса RealClearPolitics, он опередил по вероятности выигрыша демократа Джо Байдена (до выхода из гонки) после дебатов и покушения на него летом 2024 г. Тогда доля Трампа достигала 66%, Байдена – 18%.
«Ведомости» в сентябре писали, что с середины октября 2023 г. по август 2024 г. Трамп был фаворитом гонки, обгоняя сначала действующего президента США Джо Байдена, а позже, после снятия кандидатуры последнего 21 июля, и Харрис. Кандидат от демократов все же сумела воодушевить партийный электорат и выстраивает «коалицию» избирателей, необходимую для победы: женщины, расовые меньшинства, синие воротнички и молодежь – все, кто помог Байдену на выборах 2020 г.
Сейчас на фоне Харрис кандидат от республиканцев хоть и является серьезным противником, но перестал выглядеть безоговорочным фаворитом. Выборы в США пройдут 5 ноября. На досрочных выборах проголосовали уже более 50 млн американцев – 39% зарегистрированных избирателей-демократов и 36% − республиканцев.