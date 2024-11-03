В Иране задержан гражданин США с двойным гражданством

31 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о закрытии всех консульств Ирана в Германии после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда. Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г.