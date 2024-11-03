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В Иране задержан гражданин США с двойным гражданством

Ведомости

Сотрудника иранского отделения «Радио Свобода» (российское отделение организации считается в России иноагентом и признано нежелательным) с гражданством США Резу Вализаде задержали в Иране, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на госдепартамент США.

Вализаде работал на Radio Farda – филиал Radio Free Europe/Radio Liberty, финансируемый правительством США. Сотрудник издания, имеющий двойное гражданство Ирана и США, в феврале сообщил в соцсетях, что члены его семьи были задержаны в Иране в попытке заставить его вернуться в страну.

Позже в сети появились сообщения от Вализаде, из которых следовало, что он вернулся в Иран. В госдепе подтвердили AP, что американским властям известно о сообщениях о его аресте в Иране.

AP пишет, что Вализаде, вероятно, стал первым американцем, задержанным в Иране с 1979 г. Тогда иранские власти захватили заложников в американском посольстве в республике. 

31 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о закрытии всех консульств Ирана в Германии после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда. Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г. 

В апреле этого года МИД ФРГ призвал своих граждан выехать из Ирана на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. 1 ноября МИД Германии также настоятельно рекомендовал гражданам страны покинуть Иран – уже из-за угрозы пленения, писало издание The Times of Israel. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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