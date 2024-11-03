В Иране задержан гражданин США с двойным гражданством
Сотрудника иранского отделения «Радио Свобода»
Вализаде работал на Radio Farda – филиал Radio Free Europe/Radio Liberty, финансируемый правительством США. Сотрудник издания, имеющий двойное гражданство Ирана и США, в феврале сообщил в соцсетях, что члены его семьи были задержаны в Иране в попытке заставить его вернуться в страну.
Позже в сети появились сообщения от Вализаде, из которых следовало, что он вернулся в Иран. В госдепе подтвердили AP, что американским властям известно о сообщениях о его аресте в Иране.
AP пишет, что Вализаде, вероятно, стал первым американцем, задержанным в Иране с 1979 г. Тогда иранские власти захватили заложников в американском посольстве в республике.
31 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о закрытии всех консульств Ирана в Германии после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда. Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г.
В апреле этого года МИД ФРГ призвал своих граждан выехать из Ирана на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. 1 ноября МИД Германии также настоятельно рекомендовал гражданам страны покинуть Иран – уже из-за угрозы пленения, писало издание The Times of Israel.