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ЦИК Молдавии назвал избирателей в РФ самыми активными за рубежом

Ведомости

Молдавские избиратели в России стали самыми активными в ходе голосования на президентских выборах на участках за рубежом, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента, избирательные участки уже открыты или начнут работу в 37 странах. По данным ЦИК на 13.00 (14.00 мск), свои голоса отдали более 850 000 граждан, явка составила около 30%. После 15.00 мск явка достигла почти 36%, число проголосовавших превысило 1 млн человек.

«Как и в первом туре голосования, наиболее активными избирателями остаются женщины. Самая низкая явка избирателей зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет», – говорится в сообщении ЦИК.

По данным избиркома, за рубежом наибольшее количество избирателей проголосовали в Москве, там на два участка пришли более 2400 и 2100 человек соответственно. В Румынии этим правом воспользовались около 2400 молдавских граждан, в Италии на двух участках проголосовали около 3300 избирателей.

ЦИК сообщил также о регистрации 52 случаев нарушений или инцидентов в ходе выборов. Они связаны в том числе с запрещенной предвыборной агитацией, организованной перевозкой избирателей, подозрениями в коррупции, съемкой и порчей бюллетеней.

Жители республики в ходе второго тура изберут президента страны на ближайшие четыре года. Гражданам предстоит выбрать между действующим главой государства Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло. Ни одному из кандидатов в ходе первого тура не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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