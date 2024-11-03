ЦИК Молдавии назвал избирателей в РФ самыми активными за рубежом
Молдавские избиратели в России стали самыми активными в ходе голосования на президентских выборах на участках за рубежом, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
3 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента, избирательные участки уже открыты или начнут работу в 37 странах. По данным ЦИК на 13.00 (14.00 мск), свои голоса отдали более 850 000 граждан, явка составила около 30%. После 15.00 мск явка достигла почти 36%, число проголосовавших превысило 1 млн человек.
«Как и в первом туре голосования, наиболее активными избирателями остаются женщины. Самая низкая явка избирателей зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет», – говорится в сообщении ЦИК.
По данным избиркома, за рубежом наибольшее количество избирателей проголосовали в Москве, там на два участка пришли более 2400 и 2100 человек соответственно. В Румынии этим правом воспользовались около 2400 молдавских граждан, в Италии на двух участках проголосовали около 3300 избирателей.
ЦИК сообщил также о регистрации 52 случаев нарушений или инцидентов в ходе выборов. Они связаны в том числе с запрещенной предвыборной агитацией, организованной перевозкой избирателей, подозрениями в коррупции, съемкой и порчей бюллетеней.
Жители республики в ходе второго тура изберут президента страны на ближайшие четыре года. Гражданам предстоит выбрать между действующим главой государства Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло. Ни одному из кандидатов в ходе первого тура не удалось набрать более 50% голосов избирателей.