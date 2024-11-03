ЦИК Молдавии назвал избирателей в РФ самыми активными за рубежом

По данным избиркома, за рубежом наибольшее количество избирателей проголосовали в Москве, там на два участка пришли более 2400 и 2100 человек соответственно. В Румынии этим правом воспользовались около 2400 молдавских граждан, в Италии на двух участках проголосовали около 3300 избирателей.