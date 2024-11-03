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В Молдавии начался второй тур президентских выборов

Граждане выбирают между Майей Санду и Александром Стояногло
Ведомости

В Молдавии 3 ноября стартовал второй тур президентских выборов, в республике в 7.00 (8.00 мск) открылись более 2200 избирательных участков, из них 231 работает за рубежом, следует из сообщения на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Жители республики в ходе второго тура изберут президента страны на ближайшие четыре года. Гражданам предстоит выбрать между действующим главой государства Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло. Ни одному из кандидатов в ходе первого тура не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Всего на президентских выборах работают 2219 избирательных участков, из них 1988 открыты на территории республики, также граждане Молдавии могут проголосовать на 231 участке в 37 странах.  

К голосованию ЦИК подготовила более 3,6 млн бюллетеней, из них 839 000 выдадут за рубежом. Более 746 929 бюллетеней напечатаны на русском языке, 3900 – на гагаузском. За вторым туром голосования будут следить более 2400 национальных и международных наблюдателей, которых аккредитовала ЦИК, сообщил избирком. Участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.

Кандидат от оппозиционной «Партии социалистов республики Молдовы» Стояногло ранее занимал должность генерального прокурора. Он был назначен на этот пост предшественником Санду – Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло за неудовлетворительную, по ее мнению, работу. Он называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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