В Молдавии начался второй тур президентских выборов

К голосованию ЦИК подготовила более 3,6 млн бюллетеней, из них 839 000 выдадут за рубежом. Более 746 929 бюллетеней напечатаны на русском языке, 3900 – на гагаузском. За вторым туром голосования будут следить более 2400 национальных и международных наблюдателей, которых аккредитовала ЦИК, сообщил избирком. Участки закроются в 21.00 (22.00 мск).