Стояногло обвинил Санду в лишении Молдавии газа из-за санкций против РФ
Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из-за чего республика лишилась доступа к газу, заявил кандидат в президенты Александр Стояногло в ходе дебатов с действующим главой государства Майей Санду перед вторым туром выборов.
Стояногло упрекнул Санду в том, что она присоединилась к западным санкциям, введенными после начала боевых действий на Украине, и лишила тем самым республику российского газа. Кандидат в президенты также напоминал, что Кишинев сохранил с Москвой дипломатические отношения.
«Вы присоединились к санкциям, лишив Молдову рынков и газа. Теперь у нас газ через посредника по более высокой цене. Было ли обязательным присоединение республики Молдова к этим санкциям?» – спросил Стоянгло у президента (цитата по Jurnal.md).
Санду ответила, что ограничения вводятся в целях остановить боевые действия, а не для «финансирования производства танков и бомб». Политик подчеркнула, что банковская система страны и другие элементы экономики могли бы сами попасть под санкции. Комментируя тему поставок энергоресурсов, Санду заявила об избавлении республики от зависимости.
23 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги выборов президента – во второй тур вышли действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%).