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Стояногло обвинил Санду в лишении Молдавии газа из-за санкций против РФ

Ведомости

Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из-за чего республика лишилась доступа к газу, заявил кандидат в президенты Александр Стояногло в ходе дебатов с действующим главой государства Майей Санду перед вторым туром выборов.

Стояногло упрекнул Санду в том, что она присоединилась к западным санкциям, введенными после начала боевых действий на Украине, и лишила тем самым республику российского газа. Кандидат в президенты также напоминал, что Кишинев сохранил с Москвой дипломатические отношения.

«Вы присоединились к санкциям, лишив Молдову рынков и газа. Теперь у нас газ через посредника по более высокой цене. Было ли обязательным присоединение республики Молдова к этим санкциям?» – спросил Стоянгло у президента (цитата по Jurnal.md). 

Санду ответила, что ограничения вводятся в целях остановить боевые действия, а не для «финансирования производства танков и бомб». Политик подчеркнула, что банковская система страны и другие элементы экономики могли бы сами попасть под санкции. Комментируя тему поставок энергоресурсов, Санду заявила об избавлении республики от зависимости.

23 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги выборов президента – во второй тур вышли действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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