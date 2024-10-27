Стояногло обвинил Санду в лишении Молдавии газа из-за санкций против РФ

Стояногло упрекнул Санду в том, что она присоединилась к западным санкциям, введенными после начала боевых действий на Украине, и лишила тем самым республику российского газа. Кандидат в президенты также напоминал, что Кишинев сохранил с Москвой дипломатические отношения.