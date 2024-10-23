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ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги выборов президента – во второй тур выходят действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Это следует из заседания ЦИК республики, пишет ТАСС.

Второй тур организовывается в связи с тем, что ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%).

20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – против.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия избирательной кампании в Молдавии «несвободными», поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 октября, что Россия может попытаться повлиять на второй тур выборов президента Молдавии. По его мнению, правительство Молдавии и ЦИК страны, в свою очередь, обеспечили «хорошую организацию и конкурентность на выборах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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