ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента
Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги выборов президента – во второй тур выходят действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Это следует из заседания ЦИК республики, пишет ТАСС.
Второй тур организовывается в связи с тем, что ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%).
20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – против.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия избирательной кампании в Молдавии «несвободными», поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 октября, что Россия может попытаться повлиять на второй тур выборов президента Молдавии. По его мнению, правительство Молдавии и ЦИК страны, в свою очередь, обеспечили «хорошую организацию и конкурентность на выборах».