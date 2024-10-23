ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия избирательной кампании в Молдавии «несвободными», поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.