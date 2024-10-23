Блинкен: Россия может повлиять на второй тур выборов президента Молдавии
Россия может попытаться повлиять на второй тур выборов президента Молдавии, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США в ожидании второго тура президентских выборов 3 ноября сохраняют обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается не дать молдаванам реализовать суверенное право на избрание своих руководителей», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Блинкен заявил, что правительство Молдавии и центральная избирательная комиссия страны, в свою очередь, обеспечили «хорошую организацию и конкурентность на выборах».
20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.
За действующего президента Майю Санду, по предварительным результатам, проголосовали 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов. На президентских выборах будет организован второй тур.
На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».