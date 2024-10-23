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Блинкен: Россия может повлиять на второй тур выборов президента Молдавии

Ведомости

Россия может попытаться повлиять на второй тур выборов президента Молдавии, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США в ожидании второго тура президентских выборов 3 ноября сохраняют обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается не дать молдаванам реализовать суверенное право на избрание своих руководителей», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Блинкен заявил, что правительство Молдавии и центральная избирательная комиссия страны, в свою очередь, обеспечили «хорошую организацию и конкурентность на выборах».

20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.

За действующего президента Майю Санду, по предварительным результатам, проголосовали 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов. На президентских выборах будет организован второй тур.

На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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