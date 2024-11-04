Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР
Израиль уведомил председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в X.
«После принятия закона о БАПОР Израиль официально уведомил председателя Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с агентством. Несмотря на представленные нами в ООН доказательства, подтверждающие проникновение ХАМАС в БАПОР, в ООН ничего не сделали для исправления ситуации», – написал Данон в социальной сети.
Дипломат добавит, что Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с теми из них, которые «пропагандируют терроризм против евреев».
28 октября кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.
16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.
МИД России призвал отменить закон о деятельности БАПОР, так как он нарушает нормы международного права.