Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

«После принятия закона о БАПОР Израиль официально уведомил председателя Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с агентством. Несмотря на представленные нами в ООН доказательства, подтверждающие проникновение ХАМАС в БАПОР, в ООН ничего не сделали для исправления ситуации», – написал Данон в социальной сети.