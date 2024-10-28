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Кнессет Израиля утвердил закон о запрете БАПОР вопреки позиции США

Ведомости

Кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории. Об этом сообщил CNN.

В поддержку инициативы выступили 92 депутата, против – 10.

28 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что властям Израиля стоит отказаться от законопроекта о запрете деятельности БАПОР. По его словам, агентство играет важную роль в доставке гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа. Никакая другая организация не может заменить его в разгар военных действий, подчеркнул Миллер.

6 октября комиссия по иностранным делам и безопасности кнессета Израиля одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны, писала The Jerusalem Post. Глава евродипломатии Жозеп Боррель 12 октября предупредил о катастрофических последствиях в случае принятия инициативы.

В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным израильского министерства иностранных дел на 28 октября 2024 г., радикальная группировка «Хамас» все еще удерживает в заложниках 101 израильтянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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