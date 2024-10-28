Кнессет Израиля утвердил закон о запрете БАПОР вопреки позиции США
Кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории. Об этом сообщил CNN.
В поддержку инициативы выступили 92 депутата, против – 10.
28 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что властям Израиля стоит отказаться от законопроекта о запрете деятельности БАПОР. По его словам, агентство играет важную роль в доставке гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа. Никакая другая организация не может заменить его в разгар военных действий, подчеркнул Миллер.
6 октября комиссия по иностранным делам и безопасности кнессета Израиля одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны, писала The Jerusalem Post. Глава евродипломатии Жозеп Боррель 12 октября предупредил о катастрофических последствиях в случае принятия инициативы.
В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным израильского министерства иностранных дел на 28 октября 2024 г., радикальная группировка «Хамас» все еще удерживает в заложниках 101 израильтянина.