Кнессет Израиля утвердил закон о запрете БАПОР вопреки позиции США

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным израильского министерства иностранных дел на 28 октября 2024 г., радикальная группировка «Хамас» все еще удерживает в заложниках 101 израильтянина.