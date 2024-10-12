Боррель предупредил о катастрофических последствиях запрета БАПОР

«ЕС решительно поддерживает призыв Генерального секретаря ООН по данному вопросу и разделяет обеспокоенность тем, что данный законопроект в случае его принятия будет иметь катастрофические последствия, не позволяя агентству ООН продолжать оказывать услуги и обеспечивать защиту палестинских беженцев», – говорится в заявлении.