Боррель предупредил о катастрофических последствиях запрета БАПОР
Последствием принятия инициативы о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будут катастрофические последствия. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«ЕС решительно поддерживает призыв Генерального секретаря ООН по данному вопросу и разделяет обеспокоенность тем, что данный законопроект в случае его принятия будет иметь катастрофические последствия, не позволяя агентству ООН продолжать оказывать услуги и обеспечивать защиту палестинских беженцев», – говорится в заявлении.
Евросоюз выразил обеспокоенность инициативой и призвал израильские власти обеспечить БАПОР возможность продолжать выполнять свою работу в соответствии с мандатом ООН.
6 октября комиссия по иностранным делам и безопасности кнессета Израиля одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны, сообщала The Jerusalem Post.
29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. В марте финансирование агентства возобновили Австрия и Швеция.
The New York Times в феврале сообщала, что БАПОР может потерять $65 млн из-за сокращения выплат. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 января призвал страны продолжить финансирование БАПОР. По его словам, участники нападения будут привлечены к уголовной ответственности, а от критически важной помощи агентства в Газе зависят 2 млн людей.