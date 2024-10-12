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Боррель предупредил о катастрофических последствиях запрета БАПОР

Ведомости

Последствием принятия инициативы о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будут катастрофические последствия. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС решительно поддерживает призыв Генерального секретаря ООН по данному вопросу и разделяет обеспокоенность тем, что данный законопроект в случае его принятия будет иметь катастрофические последствия, не позволяя агентству ООН продолжать оказывать услуги и обеспечивать защиту палестинских беженцев», – говорится в заявлении.

Евросоюз выразил обеспокоенность инициативой и призвал израильские власти обеспечить БАПОР возможность продолжать выполнять свою работу в соответствии с мандатом ООН.

6 октября комиссия по иностранным делам и безопасности кнессета Израиля одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны, сообщала The Jerusalem Post.

29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. В марте финансирование агентства возобновили Австрия и Швеция.

The New York Times в феврале сообщала, что БАПОР может потерять $65 млн из-за сокращения выплат. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 января призвал страны продолжить финансирование БАПОР. По его словам, участники нападения будут привлечены к уголовной ответственности, а от критически важной помощи агентства в Газе зависят 2 млн людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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