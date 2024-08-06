Девять сотрудников БАПОР уволят за возможное участие в нападениях на Израиль
Девять сотрудников агентства по делам палестинских беженцев (БАПОР) будут уволены, поскольку они могли быть причастны к терактам против Израиля 7 октября 2023 г. Об этом сообщается на сайте ООН.
Управление служб надзора ООН (OIOS) завершило расследование, начатое после того, как Израиль заявил, что несколько сотрудников БАПОР принимали участие в нападении 7 октября.
Как сообщил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, следователи провели проверку в отношении 19 сотрудников БАПОР, которые, как утверждается, были причастны к нападениям.
«В одном случае OIOS не получило никаких доказательств в поддержку утверждений о причастности сотрудника, а в девяти других случаях полученные OIOS доказательства были недостаточными для подтверждения причастности сотрудников», – сказал он.
В 10 случаях, сказал Хак, в надлежащее время в соответствии с положениями и правилами БАПОР будут приняты соответствующие меры. Что касается остальных девяти случаев, то полученные OIOS доказательства указывают на то, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападениям 7 октября.
«Я принял решение, что в случае с этими оставшимися девятью сотрудниками, они не смогут работать в БАПОР. Все контракты этих сотрудников будут расторгнуты», – сказал генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.
OIOS является высшим следственным органом в системе ООН, его доклады носят конфиденциальный характер, но могут быть предоставлены государствам-членам по их просьбе.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.