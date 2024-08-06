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Девять сотрудников БАПОР уволят за возможное участие в нападениях на Израиль

Ведомости

Девять сотрудников агентства по делам палестинских беженцев (БАПОР) будут уволены, поскольку они могли быть причастны к терактам против Израиля 7 октября 2023 г. Об этом сообщается на сайте ООН.

Управление служб надзора ООН (OIOS) завершило расследование, начатое после того, как Израиль заявил, что несколько сотрудников БАПОР принимали участие в нападении 7 октября.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, следователи провели проверку в отношении 19 сотрудников БАПОР, которые, как утверждается, были причастны к нападениям.

«В одном случае OIOS не получило никаких доказательств в поддержку утверждений о причастности сотрудника, а в девяти других случаях полученные OIOS доказательства были недостаточными для подтверждения причастности сотрудников», – сказал он.

В 10 случаях, сказал Хак, в надлежащее время в соответствии с положениями и правилами БАПОР будут приняты соответствующие меры. Что касается остальных девяти случаев, то полученные OIOS доказательства указывают на то, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападениям 7 октября.

«Я принял решение, что в случае с этими оставшимися девятью сотрудниками, они не смогут работать в БАПОР. Все контракты этих сотрудников будут расторгнуты», – сказал генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

OIOS является высшим следственным органом в системе ООН, его доклады носят конфиденциальный характер, но могут быть предоставлены государствам-членам по их просьбе.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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