Президент Палестины Аббас назвал целью убийства Хании затягивание войны
Целью убийства главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании является затягивание войны в Газе и расширение ее масштабов, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью «РИА Новости».
«Оно [убийство Хании] окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации», – сказал Аббас.
Президент отметил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) осудила убийства Хании, невзирая на многолетний конфликт с движением «Хамас». По словам Аббаса, он намерен обсудить мирный процесс с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву.
«Мы высоко оцениваем роль России в "квартете" международных посредников и в Совете безопасности ООН, а также ее позицию в поддержку достижения мира в соответствии с международно-правовой базой. Мы также высоко ценим вклад России в межпалестинский диалог и сближение позиций палестинских фракций», – подчеркнул палестинский лидер.
Хания погиб 31 июля в результате атаки Израиля на его резиденцию в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». 5 августа глава израильского МИДа Исраэль Кац сообщал, что Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупредил Израиль о намерении атаковать.
Замглавы МИД России Михаил Богданов называл гибель главы политбюро группировки неприемлемым политическим убийством.