Россия и Саудовская Аравия отметили необходимость деэскалации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Тони Блинкен предупредил глав МИД «группы семи» (G7), что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, сообщало Axios со ссылкой на три источника. По данным издания, Блинкен созвал конференцию с целью координации с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель Хании.