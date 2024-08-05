Россия и Саудовская Аравия отметили необходимость деэскалации на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад в ходе встречи отметили необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке в целях деэскалации в регионе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
«В ходе состоявшейся беседы была подчеркнута необходимость незамедлительного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта в целях деэскалации крайне напряженной военно-политической обстановки на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
Стороны затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога.
30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
Вскоре после этого Израиль ударил по резиденции главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».
Госсекретарь США Тони Блинкен предупредил глав МИД «группы семи» (G7), что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, сообщало Axios со ссылкой на три источника. По данным издания, Блинкен созвал конференцию с целью координации с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель Хании.
В этот же день Ynet со ссылкой на источник писало о возможном превентивном ударе со стороны Израиля для сдерживания Ирана, если разведка представит доказательства подготовки Тегерана к нападению.