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Россия и Саудовская Аравия отметили необходимость деэскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад в ходе встречи отметили необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке в целях деэскалации в регионе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«В ходе состоявшейся беседы была подчеркнута необходимость незамедлительного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта в целях деэскалации крайне напряженной военно-политической обстановки на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

Стороны затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога.

30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

Вскоре после этого Израиль ударил по резиденции главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».

Госсекретарь США Тони Блинкен предупредил глав МИД «группы семи» (G7), что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, сообщало Axios со ссылкой на три источника. По данным издания, Блинкен созвал конференцию с целью координации с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель Хании.

В этот же день Ynet со ссылкой на источник писало о возможном превентивном ударе со стороны Израиля для сдерживания Ирана, если разведка представит доказательства подготовки Тегерана к нападению.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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