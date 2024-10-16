Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Почти все страны возобновили финансирование БАПОР

Взносы в Ближневосточное агентство ООН приостановлены только со стороны США
Ведомости

Практически все страны продолжают финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини. Заморозка взносов действует только со стороны США.

«Хорошая новость заключается в том, что все страны возобновили финансирование агентства, за исключением одной, в отношении которой у нас будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).

29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 12 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что последствия принятия инициативы о запрете работы БАПОР будут катастрофическими.

12 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по зданию бывшей школы, в которой укрывались палестинские беженцы, в лагере Нусейрат в Газе. По меньшей мере погибли 18 человек, включая сотрудников ООН. БАПОР подтвердило гибель шестерых сотрудников. Отмечалось, что это самое большое число жертв среди работников агентства в результате одного инцидента.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что гибель сотрудников БАПОР подчеркивает необходимость достижения соглашения о прекращении огня в анклаве и возвращении заложников.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных