Почти все страны возобновили финансирование БАПОР

Почти все страны возобновили финансирование БАПОРВзносы в Ближневосточное агентство ООН приостановлены только со стороны США
Практически все страны продолжают финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини. Заморозка взносов действует только со стороны США.
«Хорошая новость заключается в том, что все страны возобновили финансирование агентства, за исключением одной, в отношении которой у нас будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 12 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что последствия принятия инициативы о запрете работы БАПОР будут катастрофическими.
12 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по зданию бывшей школы, в которой укрывались палестинские беженцы, в лагере Нусейрат в Газе. По меньшей мере погибли 18 человек, включая сотрудников ООН. БАПОР подтвердило гибель шестерых сотрудников. Отмечалось, что это самое большое число жертв среди работников агентства в результате одного инцидента.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что гибель сотрудников БАПОР подчеркивает необходимость достижения соглашения о прекращении огня в анклаве и возвращении заложников.