Почти все страны возобновили финансирование БАПОР

«Хорошая новость заключается в том, что все страны возобновили финансирование агентства, за исключением одной, в отношении которой у нас будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).