Почему США пригрозили сократить военную помощь Израилю

Позже представитель госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил факт наличия письма на брифинге 15 октября. Он добавил, что это была частная переписка и Вашингтон не планировал ее публиковать, а также намекнул, что за публикацией письма стоят израильские официальные лица. По его словам, Белый дом направлял письмо с аналогичным предупреждением в апреле, что тогда привело к увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу, но с тех пор объемы поставок уменьшились на 50%.