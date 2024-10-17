Почему США пригрозили сократить военную помощь Израилю

Почему США пригрозили сократить военную помощь ИзраилюЭто должно помочь кандидату от демократов в борьбе за голоса
Соединенные Штаты Америки пригрозили ограничить военную помощь Израилю, если тот не разрешит гуманитарный кризис в секторе Газа в течение 30 дней, говорится в совместном письме министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, переданном 13 октября министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегических вопросов Рону Дермеру. Это самое строгое предупреждение администрации Белого дома еврейскому государству за год боевых действий, отмечает Reuters.
Как пишет The Times of Israel, представители США указали на существенное сокращение объемов ввоза гуманитарной помощи в Газу «в последние несколько месяцев», что, по их словам, идет вразрез с условиями подписанного в марте Израилем меморандума национальной безопасности (NSM). Этот документ требовал от получателей американской военной помощи не использовать американское оружие для нарушения прав человека или ограничения потока гуманитарной помощи. Невыполнение меморандума означает нарушение администрацией Белого дома американского законодательства, а это ставит под удар дальнейшие поставки наступательного вооружения в Израиль.
Позже представитель госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил факт наличия письма на брифинге 15 октября. Он добавил, что это была частная переписка и Вашингтон не планировал ее публиковать, а также намекнул, что за публикацией письма стоят израильские официальные лица. По его словам, Белый дом направлял письмо с аналогичным предупреждением в апреле, что тогда привело к увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу, но с тех пор объемы поставок уменьшились на 50%.
В письме Блинкен и Остин потребовали от израильтян разрешения на въезд в Газу не менее 350 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день через четыре контролируемых израильской армией КПП. США также осудили израильский законопроект о запрете деятельности в Израиле Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В свою очередь, израильская сторона ознакомилась с содержанием письма и намерена обсудить его с американскими союзниками, сообщил Axios со ссылкой на неназванного чиновника в американском правительстве.
Содержание письма Блинкена и Остина стало известно спустя три дня после того, как Пентагон объявил о решении разместить в Израиле батарею американских систем ПВО THAAD, чтобы защитить страну от возможных ракетных атак Ирана. Всего, по данным Университета Брауна (Brown University), за год США одобрили военную помощь еврейскому государству на рекордную сумму $17,9 млрд.
США усилили дипломатическое давление на Израиль, чтобы заработать себе имидж ответственной державы, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Дмитрий Кочегуров. Этот шаг может позитивно повлиять на рейтинг кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис в борьбе за голоса мусульман и левой части демпартии. «Если само израильское руководство отмечает, что оно серьезно относится к сигналам из Вашингтона, то дипломатическое давление на Израиль дает результат», – замечает эксперт.
При этом, отмечает Кочегуров, американские угрозы вряд ли приведут к реальному сокращению военной помощи или выводу израильских военных из Газы. «Я допускаю сокращение объемов американской военной помощи, если действия израильской армии приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. Но эти меры последуют лишь для поддержания своего имиджа эффективного посредника и регионального лидера», – полагает эксперт.
Утратив стратегическую инициативу на Ближнем Востоке, администрация президента США Джо Байдена оказалась в сложном положении, продолжает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, пока США вынуждены оказывать военную поддержку Израилю, отказ в ней поможет кандидату от республиканцев Дональду Трампу на выборах. По мнению Васильева, цель израильского премьера Биньямина Нетаньяху – возвращение Трампа в Белый дом. Для этого, считает эксперт, Тель-Авив, вероятно, постарается обострить ситуацию в регионе к дате американских выборов – 5 ноября, что может повлиять на исход голосования. Как бы то ни было, резюмирует эксперт, США все равно окажут всю необходимую помощь Израилю.