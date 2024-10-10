«Хамас» и его оппоненты «Фатх» договорились совместно управлять Газой

Тем не менее, отмечает эксперт, объединение «Фатх» и «Хамас» серьезным образом подрывает планы еврейского государства по управлению в Газе, говорит Семенов. Без прекращения боевых действий работа совместного комитета невероятна, считает Ибрагимов. Его могут составить из технократов, чтобы не вызвать сопротивление со стороны США и Израиля. «Но палестинское общество сильно политизированное, и там трудно найти людей, которые так или иначе не были бы связаны с партийными группировками. А израильтяне вообще не допускают вариант участия «Хамас» в управлении Газой в каком-либо виде», – заключил эксперт.