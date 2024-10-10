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«Хамас» и его оппоненты «Фатх» договорились совместно управлять Газой

Но правительство Израиля не собирается допустить этого
Нурлан Гасымов
Движение «Фатх» палестинского лидера Махмуда Аббаса готово участвовать в управлении сектором Газа вместе с «Хамас», но Израиль сделает все, чтобы не допустить этого/ Anadolu via AFP

Палестинские движения «Фатх» и «Хамас» по итогу первого дня консультаций в Каире договорились о создании комитета для управления сектором Газа, сообщил 9 октября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, этот орган будет административно связан с палестинским правительством в Рамалле, подконтрольным «Фатх», и будет состоять из 10–15 человек, не связанных с различными палестинскими фракциями.

Как утверждают собеседники телеканала, упомянутый комитет будет финансироваться на средства международных доноров и из бюджета Палестинской национальной администрации (ПНА). Он будет заниматься вопросами управления погранпереходами на египетско-израильской границе, здравоохранения, образования, социального развития, а также оказания гуманитарной помощи и предоставления жилья пострадавшим жителям Газы.

По данным Sky News Arabia, в ходе второго дня переговоров в египетской столице представители «Фатх» и «Хамас» обсудят детали работы нового органа. Создание комитета, утверждают собеседники телеканала, позволит палестинцам заблокировать план Израиля по созданию гражданской администрации для управления Газой, подконтрольной израильтянам.

Информацию о межпалестинских переговорах в Каире позже подтвердила пресс-служба «Хамас» на своей официальной странице в Telegram-канале. Но группировка не уточнила деталей встречи. По словам пресс-секретаря группировки Тахера Аль-Ноно, диалог между «Фатх» и «Хамас» состоялся для обсуждения событий в ходе «израильской агрессии» в секторе Газа и «достижения договоренностей о единстве палестинских рядов». «Фатх» пока никаких комментариев не давал.

В тот же день Reuters, а также портал The New Arab сообщили, что делегация «Хамас» провела переговоры с «Фатх» для обсуждения вопросов, связанных с примирением между фракциями. А как утверждает палестинское агентство Maan, после двусторонних переговоров при посредничестве египетской стороны в Каире стороны проведут «расширенную встречу с участием других палестинских движений и группировок».

Конфликт между двумя ключевыми палестинскими группировками длится с 2006 г., после того как лидер «Фатх» и президент ПНА Махмуд Аббас отказался признавать победу «Хамас» на всеобщих выборах в Палестине. В ответ исламисты разгромили ячейки «Фатх» в Газе и сформировали там свое правительство.

Для преодоления межпалестинского раскола в последний раз «Фатх» и «Хамас» встречались в июле в Пекине. Там они договорились сформировать «временное правительство национального примирения» после завершения боевых действий.

В феврале Нетаньяху впервые с начала войны в Газе представил свой план послевоенного обустройства Газы. Согласно ему, Израиль будет контролировать безопасность палестинского анклава, а территорией будут управлять местные палестинцы, не связанные как с «Хамас», так и с ПНА. 7 октября посол Израиля в Евросоюзе Хаим Регев сообщил, что еврейское государство ожидает завершения боевых действий в Газе в следующем году с созданием новой структуры управления в анклаве.

Процесс межпалестинского примирения входит в заключительную стадию: это единственная возможность для укрепления своей политической субъектности, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Фатх» стремительно теряет популярность среди палестинцев, но организация до сих пор сохраняет лидерство в Организации освобождения Палестины, которая представляет Палестину на международной арене. «Хамас», несмотря на продолжающиеся боевые действия, остается наиболее популярной организацией в палестинском сопротивлении, отмечает эксперт: «Эти факторы заставляют палестинские организации взаимодействовать друг с другом».

Впрочем, примирение «Хамас» и «Фатх» не окажет существенного влияния на ход боевых действий в Газе, продолжает научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов. По его словам, Израиль, несмотря на сложные отношения с «Фатх», поддерживает с ними рабочие взаимоотношения, а конфликтность будет зависеть от того, кто придет на смену Аббасу. «До тех пор межпалестинские переговоры – вынужденная мера для демонстрации международным посредникам, что с ними можно договариваться. Вероятно, после примирения стороны рассчитывают совместными силами пойти на сделку с Израилем», – полагает эксперт.

Тем не менее, отмечает эксперт, объединение «Фатх» и «Хамас» серьезным образом подрывает планы еврейского государства по управлению в Газе, говорит Семенов. Без прекращения боевых действий работа совместного комитета невероятна, считает Ибрагимов. Его могут составить из технократов, чтобы не вызвать сопротивление со стороны США и Израиля. «Но палестинское общество сильно политизированное, и там трудно найти людей, которые так или иначе не были бы связаны с партийными группировками. А израильтяне вообще не допускают вариант участия «Хамас» в управлении Газой в каком-либо виде», – заключил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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