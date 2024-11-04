Литва намерена не допустить до службы в армии граждан РФ и Белоруссии

В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.