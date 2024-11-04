Литва намерена не допустить до службы в армии граждан РФ и Белоруссии
Правительство Литвы разработало законопроект, согласно которому граждане страны, имеющие двойное гражданство России, Китая или Белоруссии, не будут привлекаться к военной службе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», – заявляет министр обороны Лауринас Касчюнас.
В соответствии с законопроектом, Россия, Белоруссия и Китай рассматриваются как страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы. Поэтому связи с ними могут представлять риск для военнослужащих.
Литовское военное правительство уже запретило военнослужащим посещать эти страны в личных целях.
25 июня сейм Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.
В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.