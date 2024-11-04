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Литва намерена не допустить до службы в армии граждан РФ и Белоруссии

Ведомости

Правительство Литвы разработало законопроект, согласно которому граждане страны, имеющие двойное гражданство России, Китая или Белоруссии, не будут привлекаться к военной службе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», – заявляет министр обороны Лауринас Касчюнас.

В соответствии с законопроектом, Россия, Белоруссия и Китай рассматриваются как страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы. Поэтому связи с ними могут представлять риск для военнослужащих.

Литовское военное правительство уже запретило военнослужащим посещать эти страны в личных целях.

25 июня сейм Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.

В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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