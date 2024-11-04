В Грузии проходит митинг против результатов парламентских выборов

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов. При этом ГМ получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Явка достигла 58,94%. Оппозиция результаты выборов не признала и устроила митинг.