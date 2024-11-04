В Грузии проходит митинг против результатов парламентских выборов
В Грузии проходит митинг оппозиции против результатов парламентских выборов. Лидеры оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты проводят акции протеста в Тбилиси у здания парламента, передает ТАСС.
Как сообщает корреспондент агентства, на площади перед парламентом установлена сцена, с которой лидеры оппозиции планируют обратиться к собравшимся и сообщить о своих планах на будущее. Под особый контроль правоохранителями взят периметр внутри парламента. Движение автомобилей по проспекту Руставели, где расположен парламент, запрещено.
Ранее лидеры оппозиции сообщали о намерении провести митинг 4 ноября в 20:00 мск.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов. При этом ГМ получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Явка достигла 58,94%. Оппозиция результаты выборов не признала и устроила митинг.