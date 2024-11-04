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В Грузии проходит митинг против результатов парламентских выборов

Ведомости

В Грузии проходит митинг оппозиции против результатов парламентских выборов. Лидеры оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты проводят акции протеста в Тбилиси у здания парламента, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, на площади перед парламентом установлена сцена, с которой лидеры оппозиции планируют обратиться к собравшимся и сообщить о своих планах на будущее. Под особый контроль правоохранителями взят периметр внутри парламента. Движение автомобилей по проспекту Руставели, где расположен парламент, запрещено.

Ранее лидеры оппозиции сообщали о намерении провести митинг 4 ноября в 20:00 мск.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов. При этом ГМ получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Явка достигла 58,94%. Оппозиция результаты выборов не признала и устроила митинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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