Акция против итогов выборов в Грузии завершилась без происшествий
Протестная акция оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии завершилась без инцидентов, сообщает ТАСС.
До этого протестующие собрались возле здания парламента в Тбилиси. Они пообещали, что не будут признавать итоги выборов, а также постараются сорвать первое заседание парламента нового созыва.
Митинг завершился шествием по грузинской столицы, после чего недовольные результатами выборов граждане разошлись. Протестующие пообещали организовать новые акции протеста в последующие дни.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов.