ВС России под Курском перекрыли маршрут прорыва ВСУ с помощью минного шлагбаума

По данным Минобороны, часть украинских войск была блокирована и уничтожена, а другая часть подготовилась к прорыву и преодолела границу. После этого российские штурмовые подразделения выдвинулись для блокирования подходов ВСУ через инженерные заграждения на границе. При досмотре украинских позиций был обнаружен минный шлагбаум. Российские военные растянули его и разместили мины, чтобы не допустить подхода резервов противника через границу.