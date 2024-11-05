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ВС России под Курском перекрыли маршрут прорыва ВСУ с помощью минного шлагбаума

Ведомости

Российские военные установили минный шлагбаум на маршруте попыток прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, восстановив государственную границу в районе поселка Новый Путь. Об этом сообщило Минобороны, пишет «РИА Новости».

По данным ведомства, тульские разведчики-десантники в районе госграницы России и Украины с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов, по которому ВСУ, используя иностранную инженерную технику, постоянно пытались прорываться в РФ. До вторжения ВСУ в Курскую область там была выстроена сеть инженерных заграждений.

По данным Минобороны, часть украинских войск была блокирована и уничтожена, а другая часть подготовилась к прорыву и преодолела границу. После этого российские штурмовые подразделения выдвинулись для блокирования подходов ВСУ через инженерные заграждения на границе. При досмотре украинских позиций был обнаружен минный шлагбаум. Российские военные растянули его и разместили мины, чтобы не допустить подхода резервов противника через границу.

Боевые действия в Курской области после августовского вторжения ВСУ идут почти три месяца. В регионе продолжают действовать режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. 4 октября президент России Владимир Путин выразил уверенность в полном освобождении Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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