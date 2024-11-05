ВС России под Курском перекрыли маршрут прорыва ВСУ с помощью минного шлагбаума
Российские военные установили минный шлагбаум на маршруте попыток прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, восстановив государственную границу в районе поселка Новый Путь. Об этом сообщило Минобороны, пишет «РИА Новости».
По данным ведомства, тульские разведчики-десантники в районе госграницы России и Украины с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов, по которому ВСУ, используя иностранную инженерную технику, постоянно пытались прорываться в РФ. До вторжения ВСУ в Курскую область там была выстроена сеть инженерных заграждений.
По данным Минобороны, часть украинских войск была блокирована и уничтожена, а другая часть подготовилась к прорыву и преодолела границу. После этого российские штурмовые подразделения выдвинулись для блокирования подходов ВСУ через инженерные заграждения на границе. При досмотре украинских позиций был обнаружен минный шлагбаум. Российские военные растянули его и разместили мины, чтобы не допустить подхода резервов противника через границу.
Боевые действия в Курской области после августовского вторжения ВСУ идут почти три месяца. В регионе продолжают действовать режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. 4 октября президент России Владимир Путин выразил уверенность в полном освобождении Курской области.