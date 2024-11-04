Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение президента к активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.
«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился Путин к волонтерам.
Боевые действия в Курской области после августовского вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) идут почти три месяца. В регионе продолжают действовать режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера.
Правительство России направит из резервного фонда более 48 млн руб. на выплаты жителям Курской области, которые пострадали в результате действий ВСУ. Средства пойдут в дополнение к уже выделенным региональным и федеральным мерам поддержки.