Что известно о боевых действиях в Курской области на 3 ноября

Что известно о боевых действиях в Курской области на 3 ноябряВСУ с начала вторжения потеряли более 29 000 солдат, сообщило Минобороны
Боевые действия в Курской области после августовского вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) идут почти три месяца. В регионе продолжают действовать режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли огневое поражение силам нескольких бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, говорится в очередной сводке оборонного ведомства о ходе отражения попытки вторжения противника в российский регион. ВС России за последние сутки отразили три контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плехово, противник потерял до 30 человек убитыми и раненными.
Украинские танковая, механизированные, десантно-штурмовые бригады, а также бригада морской пехоты и другие попали под удары армейской авиации и артиллерии в районах 17 населенных пунктов, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 150 человек, уничтожены боевая машина пехоты, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей. Всего с начала вторжения противник на данном направлении потерял более 29 250 военнослужащих.
Экипаж Су-34 также нанес удар авиационными бомбами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны в другой публикации.
Беловский район под обстрелами
Глава приграничного Беловского района Курской области Николай Волобуев в своем Telegram-канале предупредил жителей об опасности проезда на транспорте по территории района. По его данным, сейчас эта часть региона находится под обстрелами дронов. «Будьте внимательны и ограничьте передвижение на транспорте и пешком по центру слободы Белой», – говорится в сообщении.
Позднее 3 ноября стало известно, что в слободе Белая в результате атак дронов пострадали три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он уточнил, что в результате удара были повреждены пять автомобилей и остекление одного из магазинов.
2 ноября Волобуев напомнил об опасности проезда по автомобильной дороге Обоянь – Суджа, поскольку ее тоже обстреливают дроны. В тот же день стало известно, что в Беловском районе в результате атаки ВСУ ранения получили четверо мирных жителей.
Предприятиям направят 1 млрд рублей
Правительство РФ поддержало инициативу губернатора Алексея Смирнова о поддержке предприятий, которые оказались в вынужденном простое, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев по итогам совещания с заместителями губернатора, главами приграничных районов и руководителями предприятий. По его данным, кабмин выделил порядка 1 млрд руб. на выплаты трудовым коллективам.
«Компаниям будет предоставлена субсидия в размере 2/3 средней заработной платы для компенсации расходов на оплату труда. Для этого организациям необходимо подать заявление для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое», – написал Богачев в своем Telegram-канале.
Аналогичные меры приняты для поддержки бизнеса Белгородской области. Правительство решило выделить предприятиям региона 350 млн руб., работники также получат компенсацию по оплате труда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Украина призвала Москалькову передать списки военнопленных
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российского коллегу Татьяну Москалькову передать украинский стороне все списки военнопленных, которых Москва готова вернуть. 2 ноября Москалькова говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, так как Киев политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.
«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!» – написал Лубинец в своем Telegram-канале.