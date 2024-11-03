Что известно о боевых действиях в Курской области на 3 ноября

Позднее 3 ноября стало известно, что в слободе Белая в результате атак дронов пострадали три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он уточнил, что в результате удара были повреждены пять автомобилей и остекление одного из магазинов.