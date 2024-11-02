Вертолет Ка-52м уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области
Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате операции были также убиты украинские солдаты.
Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке Сухопутных войск. Они выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика, после чего отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ПЗРК противника.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 30 000 человек, 180 танков и тысячи единиц иной техники.
2 ноября «Ведомости» писали о ходе боев в Курской области. Подразделения российской группы «Север» продолжили наступление, за сутки было отражено четыре контратаки противника в направлении Камышовки и Новоивановки. Украинская армия потеряла более 250 военнослужащих за сутки, семь военных ВСУ сдались в плен. Также были уничтожены бронированная машина противника, артиллерийское орудие, миномет, три автомобиля и восемь БПЛА.