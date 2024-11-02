Вертолет Ка-52м уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

2 ноября «Ведомости» писали о ходе боев в Курской области. Подразделения российской группы «Север» продолжили наступление, за сутки было отражено четыре контратаки противника в направлении Камышовки и Новоивановки. Украинская армия потеряла более 250 военнослужащих за сутки, семь военных ВСУ сдались в плен. Также были уничтожены бронированная машина противника, артиллерийское орудие, миномет, три автомобиля и восемь БПЛА.