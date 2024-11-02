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Вертолет Ка-52м уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

Ведомости

Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате операции были также убиты украинские солдаты.

Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке Сухопутных войск. Они выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика, после чего отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ПЗРК противника.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 30 000 человек, 180 танков и тысячи единиц иной техники.

2 ноября «Ведомости» писали о ходе боев в Курской области. Подразделения российской группы «Север» продолжили наступление, за сутки было отражено четыре контратаки противника в направлении Камышовки и Новоивановки. Украинская армия потеряла более 250 военнослужащих за сутки, семь военных ВСУ сдались в плен. Также были уничтожены бронированная машина противника, артиллерийское орудие, миномет, три автомобиля и восемь БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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