Что известно о боях в Курской области на 2 ноября

Что известно о боях в Курской области на 2 ноябряВС РФ отразили четыре контратаки, семь военных ВСУ сдались в плен
Боевые действия в Курской области после августовского вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион продолжаются 89-й день. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступление, за сутки военные отразили четыре контратаки противника в направлении Камышовки и Новоивановки. По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 250 военнослужащих за сутки, семь военных ВСУ сдались в плен. Российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину противника, артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Ночью над Курской областью были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Ведомости» собрали актуальные сведения о ситуации в Курской области на 2 ноября.
Сводка Минобороны
Бойцы «Севера» поразили формирования четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. ВС РФ сорвали попытки атак украинской армии в направлении Дарьино и Леонидово, противник потерял до 30 человек убитыми и раненными.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады спецназначения, двух бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах 21 населенного пункта.
Вблизи восьми населенных пунктов Сумской области ВС РФ атаковали районы сосредоточения украинских войск. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 29 100 военнослужащих.
Четверо мирных жителей были ранены при атаке ВСУ
Четверо мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Беловский район Курской области, сообщал губернатор Алексей Смирнов. По его словам, трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Пострадавших передали медикам.
В Курскую область приехал глава Росгвардии
Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск ведомства в Курской области. Он заслушал доклад о выполнении боевых задач и мерах по уничтожению украинских боевиков, а также проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения, проинспектировал условия размещения бойцов.
Золотов поблагодарил офицеров и солдат от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.