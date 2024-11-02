Что известно о боях в Курской области на 2 ноября

Боевые действия в Курской области после августовского вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион продолжаются 89-й день. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступление, за сутки военные отразили четыре контратаки противника в направлении Камышовки и Новоивановки. По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 250 военнослужащих за сутки, семь военных ВСУ сдались в плен. Российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину противника, артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Ночью над Курской областью были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).