Золотов посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в Курской области
Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск ведомства в Курской области. Главнокомандующий побывал в боевых порядках подразделений ведомства, побеседовал с командирами и бойцами, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
Командующий группировкой Вячеслав Пытков доложил Золотову о выполнении боевых задач и мерах по уничтожению украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Глава Росгвардии проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы ведомства ежедневно уничтожают живую силу и технику противника, в том числе танки и артиллерию. Кроме того, он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, а также осмотрел вооружение и технику, используемые спецподразделениями для наступления на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ). Золотов также проинспектировал условия размещения бойцов.
Глава Росгвардии выразил офицерам и солдатам благодарность от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор в регионе продолжаются боевые действия. Минобороны России ежедневно отчитывается об успехах российских бойцов на курском направлении. В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.