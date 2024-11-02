Золотов посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в Курской области

Командующий группировкой Вячеслав Пытков доложил Золотову о выполнении боевых задач и мерах по уничтожению украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Глава Росгвардии проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы ведомства ежедневно уничтожают живую силу и технику противника, в том числе танки и артиллерию. Кроме того, он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, а также осмотрел вооружение и технику, используемые спецподразделениями для наступления на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ). Золотов также проинспектировал условия размещения бойцов.