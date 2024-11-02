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Золотов посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в Курской области

Ведомости

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск ведомства в Курской области. Главнокомандующий побывал в боевых порядках подразделений ведомства, побеседовал с командирами и бойцами, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Командующий группировкой Вячеслав Пытков доложил Золотову о выполнении боевых задач и мерах по уничтожению украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Глава Росгвардии проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы ведомства ежедневно уничтожают живую силу и технику противника, в том числе танки и артиллерию. Кроме того, он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, а также осмотрел вооружение и технику, используемые спецподразделениями для наступления на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ). Золотов также проинспектировал условия размещения бойцов.

Глава Росгвардии выразил офицерам и солдатам благодарность от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор в регионе продолжаются боевые действия. Минобороны России ежедневно отчитывается об успехах российских бойцов на курском направлении. В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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