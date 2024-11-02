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Над российскими регионами за ночь уничтожили 24 дрона ВСУ

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над семью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По восемь дронов были сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два – над Белгородской, три – над Орловской. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Нижегородской областями и над республикой Крым.

Предыдущей ночью силы ПВО уничтожили 83 БПЛА над Курской (36), Брянской (20), Воронежской (восемь), Орловской (четыре), Белгородской (три) областями и над Крымом (12).

С начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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