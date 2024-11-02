Над российскими регионами за ночь уничтожили 24 дрона ВСУ
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над семью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По восемь дронов были сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два – над Белгородской, три – над Орловской. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Нижегородской областями и над республикой Крым.
Предыдущей ночью силы ПВО уничтожили 83 БПЛА над Курской (36), Брянской (20), Воронежской (восемь), Орловской (четыре), Белгородской (три) областями и над Крымом (12).
С начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.