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Минюст США обвинил компанию из Вирджинии в незаконном экспорте технологий в РФ

Ведомости

Руководители компании Eleview International Олег Наяндин и Виталий Борисенко предстали перед судом Восточного округа Вирджинии по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля в США. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Как утверждается, обвиняемые якобы вступили в сговор, используя три схемы уклонения, чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные на Россию.

«Американские компании несут ответственность за соблюдение законов, которые защищают нашу национальную безопасность. Отдел национальной безопасности намерен привлечь к ответственности лиц и компании, которые нарушают эти законы и ставят финансовую выгоду выше нашей коллективной безопасности», – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен.

По данным минюста, примерно с марта 2022 г. по июнь 2023 г. Eleview International, занимавшаяся консолидацией и экспедированием грузов, ее владелец, президент и генеральный директор Наяндин, а также Борисенко, контролировавший повседневную деятельность экспедиторского бизнеса Eleview, незаконного экспортировали товары и технологии из США в Россию путем их перевалки через Турцию, Финляндию и Казахстан.

Как утверждается, обвиняемые управляли веб-сайтом, который позволял российским клиентам заказывать американские товары и технологии непосредственно у американских розничных продавцов, которые отправляли товары на склад компании Eleview в Шантильи, штат Вирджиния. Затем ответчики консолидировали посылки, часто используя других экспедиторов в качестве посредников. После того как министерство торговли ввело более строгий экспортный контроль, ответчики начали отправлять товары якобы конечным пользователям в Турции, Финляндии и Казахстане, зная, что в конечном итоге они предназначались для пользователей в России.

В рамках финской схемы Борисенко и Наяндин якобы экспортировали в Россию товары на сумму около $3,45 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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