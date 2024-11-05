Минюст США обвинил компанию из Вирджинии в незаконном экспорте технологий в РФ
Руководители компании Eleview International Олег Наяндин и Виталий Борисенко предстали перед судом Восточного округа Вирджинии по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля в США. Об этом сообщило министерство юстиции США.
Как утверждается, обвиняемые якобы вступили в сговор, используя три схемы уклонения, чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные на Россию.
«Американские компании несут ответственность за соблюдение законов, которые защищают нашу национальную безопасность. Отдел национальной безопасности намерен привлечь к ответственности лиц и компании, которые нарушают эти законы и ставят финансовую выгоду выше нашей коллективной безопасности», – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен.
По данным минюста, примерно с марта 2022 г. по июнь 2023 г. Eleview International, занимавшаяся консолидацией и экспедированием грузов, ее владелец, президент и генеральный директор Наяндин, а также Борисенко, контролировавший повседневную деятельность экспедиторского бизнеса Eleview, незаконного экспортировали товары и технологии из США в Россию путем их перевалки через Турцию, Финляндию и Казахстан.
Как утверждается, обвиняемые управляли веб-сайтом, который позволял российским клиентам заказывать американские товары и технологии непосредственно у американских розничных продавцов, которые отправляли товары на склад компании Eleview в Шантильи, штат Вирджиния. Затем ответчики консолидировали посылки, часто используя других экспедиторов в качестве посредников. После того как министерство торговли ввело более строгий экспортный контроль, ответчики начали отправлять товары якобы конечным пользователям в Турции, Финляндии и Казахстане, зная, что в конечном итоге они предназначались для пользователей в России.
В рамках финской схемы Борисенко и Наяндин якобы экспортировали в Россию товары на сумму около $3,45 млн.