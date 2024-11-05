Минюст США обвинил компанию из Вирджинии в незаконном экспорте технологий в РФ

Как утверждается, обвиняемые управляли веб-сайтом, который позволял российским клиентам заказывать американские товары и технологии непосредственно у американских розничных продавцов, которые отправляли товары на склад компании Eleview в Шантильи, штат Вирджиния. Затем ответчики консолидировали посылки, часто используя других экспедиторов в качестве посредников. После того как министерство торговли ввело более строгий экспортный контроль, ответчики начали отправлять товары якобы конечным пользователям в Турции, Финляндии и Казахстане, зная, что в конечном итоге они предназначались для пользователей в России.