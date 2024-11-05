Песков: Киев пытается вовлечь Сеул в конфликт

Разведка Южной Кореи 18 октября опубликовала спутниковые снимки, на которых, как она сообщала, было якобы изображено перемещение северокорейских солдат в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 находящихся на российской территории военнослужащих КНДР переброшены в Курскую область. «Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», – говорил Блинкен. По его словам, Россия обучала военнослужащих КНДР применению артиллерии, беспилотников и т. д.