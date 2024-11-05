Песков: Киев пытается вовлечь Сеул в конфликт
Киев и его сторонники заинтересованы в вовлечении как можно большего числа стран, в том числе Южной Кореи, в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран. В том числе киевский режим пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также отказался комментировать тему возможного присутствия северокорейских солдат в зоне боевых действий.
«Мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани», – добавил Песков.
Разведка Южной Кореи 18 октября опубликовала спутниковые снимки, на которых, как она сообщала, было якобы изображено перемещение северокорейских солдат в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 находящихся на российской территории военнослужащих КНДР переброшены в Курскую область. «Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», – говорил Блинкен. По его словам, Россия обучала военнослужащих КНДР применению артиллерии, беспилотников и т. д.
Президент РФ Владимир Путин комментировал журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС публикацию спутниковых снимков. Он заявил, что снимки – «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают».
25 октября «Ведомости» писали о ратификации соглашения между РФ и КНДР. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был одобрен Госдумой 24 октября. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».