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Песков: Киев пытается вовлечь Сеул в конфликт

Ведомости

Киев и его сторонники заинтересованы в вовлечении как можно большего числа стран, в том числе Южной Кореи, в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран. В том числе киевский режим пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отказался комментировать тему возможного присутствия северокорейских солдат в зоне боевых действий.

«Мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани», – добавил Песков.

Разведка Южной Кореи 18 октября опубликовала спутниковые снимки, на которых, как она сообщала, было якобы изображено перемещение северокорейских солдат в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 находящихся на российской территории военнослужащих КНДР переброшены в Курскую область. «Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», – говорил Блинкен. По его словам, Россия обучала военнослужащих КНДР применению артиллерии, беспилотников и т. д.

Президент РФ Владимир Путин комментировал журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС публикацию спутниковых снимков. Он заявил, что снимки – «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают».

25 октября «Ведомости» писали о ратификации соглашения между РФ и КНДР. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был одобрен Госдумой 24 октября. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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