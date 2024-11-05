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Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию конфликта на Украине

Ведомости

Курс Запада на эскалацию конфликта на Украине, под которым подразумевается нанесение России стратегического поражения, является ошибочным. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот.

«Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», – добавил глава государства.

Путин также отметил, что Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине. Москва не только готова к переговорам, но и вела их в самом начале конфликта, напомнил президент.

В октябре на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин также заявлял, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы уходит от каких-то разговоров, являются ложью.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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