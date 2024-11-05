Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию конфликта на Украине
Курс Запада на эскалацию конфликта на Украине, под которым подразумевается нанесение России стратегического поражения, является ошибочным. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
«Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», – добавил глава государства.
Путин также отметил, что Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине. Москва не только готова к переговорам, но и вела их в самом начале конфликта, напомнил президент.
В октябре на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин также заявлял, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы уходит от каких-то разговоров, являются ложью.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.