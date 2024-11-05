Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию конфликта на Украине

В октябре на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин также заявлял, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы уходит от каких-то разговоров, являются ложью.