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Путин в Кремле принял верительные грамоты у 28 послов

Среди участников были, в том числе, представители недружественных стран
Екатерина Дорофеева
t.me / news_kremlin

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 28 стран. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля. Среди участников, в том числе, были представители недружественных стран – посол Канады Сара Тейлор и посол Японии Акира Муто.

Верительные грамоты также вручили послы Аргентины, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Новой Зеландии, Аргентины и Финляндии. Среди представителей дружественных стран были дипломаты из Индии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении. Кроме того, послы прибыли из Израиля, Албании, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Кении, Лаоса, Мьянмы, Мальты и др.

«Все вы можете рассчитывать, уважаемые коллеги, на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на доброжелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов», – сказал Путин, обращаясь к дипломатам. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы деятельность послов была успешной. Глава государства обратил внимание, что им, в том числе, предстоит решать непростые вопросы политического, экономического и гуманитарного характера.

Путин напомнил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Москва выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции и односторонних санкций, добавил он.

Обращаясь к дипломатам, Путин отметил роль БРИКС, которая продолжает укрепляться в международном сообществе. Он заявил, что значимым итогом прошедшего саммита в Казани стало учреждение новой категории государств-партнеров. «Согласован и список потенциальных стран-кандидатов, которым российское председательство отправит соответствующие приглашения», – сообщил глава государства.

На саммите стран БРИКС обсуждались ситуации на Украине и Ближнем Востоке, напомнил Путин. «Что касается Украины, мы безусловно ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но в самом начале этого конфликта вела эти переговоры», – подчеркнул президент, отметив, что украинская сторона ранее обсуждаемый договор отвергла.

Обращаясь к послам недружественных стран, Путин обратил внимание, что Россия, несмотря на заморозку контактов в некоторых сферах, остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Отдельно глава государства обратился к послу государства Израиль Симоне Гальперин: он сообщил, что Москва прилагает активные усилия, чтобы не дать обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну в регионе.

Кроме того, Путин выделил отношения России с дружественными государствами – странами Африки, Азии и Латинской Америки. Белоруссию, Армению и Азербайджан президент назвал «самыми добрыми друзьями» и стратегическими партнерами РФ. Обратившись к послу Белоруссии Александру Рогожнику, Путин пожелал Минску успешного проведения президентских выборов, которые пройдут в январе.

В завершение речи глава государства пожелал всем послам успехов в профессиональной деятельности – выполнении важной дипломатической миссии. Он выразил надежду, что от пребывания и работы в России у дипломатов останутся благоприятные впечатления.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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