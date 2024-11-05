Путин в Кремле принял верительные грамоты у 28 послов

«Все вы можете рассчитывать, уважаемые коллеги, на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на доброжелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов», – сказал Путин, обращаясь к дипломатам. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы деятельность послов была успешной. Глава государства обратил внимание, что им, в том числе, предстоит решать непростые вопросы политического, экономического и гуманитарного характера.