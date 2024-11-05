Путин в Кремле принял верительные грамоты у 28 послов

Путин в Кремле принял верительные грамоты у 28 пословСреди участников были, в том числе, представители недружественных стран
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 28 стран. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля. Среди участников, в том числе, были представители недружественных стран – посол Канады Сара Тейлор и посол Японии Акира Муто.
Верительные грамоты также вручили послы Аргентины, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Новой Зеландии, Аргентины и Финляндии. Среди представителей дружественных стран были дипломаты из Индии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении. Кроме того, послы прибыли из Израиля, Албании, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Кении, Лаоса, Мьянмы, Мальты и др.
«Все вы можете рассчитывать, уважаемые коллеги, на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на доброжелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов», – сказал Путин, обращаясь к дипломатам. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы деятельность послов была успешной. Глава государства обратил внимание, что им, в том числе, предстоит решать непростые вопросы политического, экономического и гуманитарного характера.
Путин напомнил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Москва выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции и односторонних санкций, добавил он.
Обращаясь к дипломатам, Путин отметил роль БРИКС, которая продолжает укрепляться в международном сообществе. Он заявил, что значимым итогом прошедшего саммита в Казани стало учреждение новой категории государств-партнеров. «Согласован и список потенциальных стран-кандидатов, которым российское председательство отправит соответствующие приглашения», – сообщил глава государства.
На саммите стран БРИКС обсуждались ситуации на Украине и Ближнем Востоке, напомнил Путин. «Что касается Украины, мы безусловно ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но в самом начале этого конфликта вела эти переговоры», – подчеркнул президент, отметив, что украинская сторона ранее обсуждаемый договор отвергла.
Обращаясь к послам недружественных стран, Путин обратил внимание, что Россия, несмотря на заморозку контактов в некоторых сферах, остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Отдельно глава государства обратился к послу государства Израиль Симоне Гальперин: он сообщил, что Москва прилагает активные усилия, чтобы не дать обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну в регионе.
Кроме того, Путин выделил отношения России с дружественными государствами – странами Африки, Азии и Латинской Америки. Белоруссию, Армению и Азербайджан президент назвал «самыми добрыми друзьями» и стратегическими партнерами РФ. Обратившись к послу Белоруссии Александру Рогожнику, Путин пожелал Минску успешного проведения президентских выборов, которые пройдут в январе.
В завершение речи глава государства пожелал всем послам успехов в профессиональной деятельности – выполнении важной дипломатической миссии. Он выразил надежду, что от пребывания и работы в России у дипломатов останутся благоприятные впечатления.