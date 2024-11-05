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Прокуратура Польши обвинила граждан Белоруссии в шпионаже

Ведомости

Прокуратура Люблина направила обвинение в разведке против Польши в отношении двух мужчин из Белоруссии и Польши. Следствие длилось в 2023 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности.

По данным следствия, мужчины организовали каналы связи с белорусскими службами, вели наблюдение за военным аэродромом и объектами внутренней безопасности на территории города Бяла-Подлянка.

Польские спецслужбы выявили, что мужчины вели шпионаж с 2018 по 2023 г.

В конце октября Белгородский областной суд признал гражданку Украины виновной по делу о шпионаже против России. Было установлено, что она собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о месте дислокации и работе подразделений Вооруженных сил РФ в регионе, которые могли быть использованы против безопасности России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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