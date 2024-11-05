Прокуратура Польши обвинила граждан Белоруссии в шпионаже
Прокуратура Люблина направила обвинение в разведке против Польши в отношении двух мужчин из Белоруссии и Польши. Следствие длилось в 2023 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности.
По данным следствия, мужчины организовали каналы связи с белорусскими службами, вели наблюдение за военным аэродромом и объектами внутренней безопасности на территории города Бяла-Подлянка.
Польские спецслужбы выявили, что мужчины вели шпионаж с 2018 по 2023 г.
В конце октября Белгородский областной суд признал гражданку Украины виновной по делу о шпионаже против России. Было установлено, что она собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о месте дислокации и работе подразделений Вооруженных сил РФ в регионе, которые могли быть использованы против безопасности России.