Прокуратура Польши обвинила граждан Белоруссии в шпионаже

В конце октября Белгородский областной суд признал гражданку Украины виновной по делу о шпионаже против России. Было установлено, что она собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о месте дислокации и работе подразделений Вооруженных сил РФ в регионе, которые могли быть использованы против безопасности России.