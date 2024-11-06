Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе своего визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Reuters.
«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы», – сообщает агентство (цитата по «РИА Новости»). Уточняется, что там украинская сторона вновь попросила Бербок поставить больше оружия.
Бербок прибыла в Киев с ранее не объявленным визитом 4 ноября. Она заверила украинскую сторону в поддержке перед надвигающейся зимой.
В октябре Бербок заявила, что российские власти не желают говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине. В Кремле на это ответили, что президент Владимир Путин открыт к переговорам по достижению целей спецоперации.