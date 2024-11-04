Глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с ранее необъявленным визитом, сообщает ТАСС.
Бербок заверила украинскую сторону в поддержке ввиду надвигающейся зимы.
«Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», – заявила глава МИД ФРГ в Киеве.
Министр напомнила, что недавно ФРГ расширила так называемый зимний зонтик защиты, выделив дополнительно 170 млн евро на энергетическую помощь Украине.
Бербок заявила, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо».
«Мы поддерживаем смелые шаги курса реформ и продолжаем поощрять их, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией», – заключила она.
22 октября Европарламент (ЕП) на пленарной сессии одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм выделения Украине кредита на 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов в рамках договоренностей стран G7.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ФРГ сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО.