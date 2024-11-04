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Глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с ранее необъявленным визитом, сообщает ТАСС.

Бербок заверила украинскую сторону в поддержке ввиду надвигающейся зимы.

«Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», – заявила глава МИД ФРГ в Киеве.

Министр напомнила, что недавно ФРГ расширила так называемый зимний зонтик защиты, выделив дополнительно 170 млн евро на энергетическую помощь Украине.

Бербок заявила, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо».

«Мы поддерживаем смелые шаги курса реформ и продолжаем поощрять их, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией», – заключила она.

22 октября Европарламент (ЕП) на пленарной сессии одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм выделения Украине кредита на 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов в рамках договоренностей стран G7.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ФРГ сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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