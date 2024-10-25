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Песков: Путин открыт к переговорам по достижению целей спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы достичь ее целей, но при этом он готов и к переговорам. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на брифинге на заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о стремлении Путина к прекращению огня на Украине.

«Путин занимается продолжением специальной военной операции с тем, чтобы достичь поставленной задачи, выполнить задачи и достичь цели, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей», – сказал Песков.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Казани в рамках саммита БРИКС, который прошел 22–24 октября. «РИА Новости» писали, что турецкий президент по возвращении из России сказал журналистам в самолете, что в ходе переговоров на полях саммита увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы уходит от каких-то разговоров, являются ложью. Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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