Песков: Путин открыт к переговорам по достижению целей спецоперации

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы уходит от каких-то разговоров, являются ложью. Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине.