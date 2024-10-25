Песков: Путин открыт к переговорам по достижению целей спецоперации
Президент РФ Владимир Путин продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы достичь ее целей, но при этом он готов и к переговорам. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на брифинге на заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о стремлении Путина к прекращению огня на Украине.
«Путин занимается продолжением специальной военной операции с тем, чтобы достичь поставленной задачи, выполнить задачи и достичь цели, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей», – сказал Песков.
Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Казани в рамках саммита БРИКС, который прошел 22–24 октября. «РИА Новости» писали, что турецкий президент по возвращении из России сказал журналистам в самолете, что в ходе переговоров на полях саммита увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине.
24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы уходит от каких-то разговоров, являются ложью. Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине.