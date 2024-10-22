Европарламент одобрил предоставление кредита Украине на 35 млрд евро

В мае Евросоюз утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов. В середине октября комитет по международной торговле Европарламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. «РИА Новости» сообщало со ссылкой на евродепутата из Германии Берда Лана, что соответствующее предложение ЕК было принято большинством голосов без изменений.