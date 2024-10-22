Европарламент одобрил предоставление кредита Украине на 35 млрд евро
Европарламент (ЕП) на пленарной сессии одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм выделения Украине кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов в рамках договоренностей стран G7. Об этом сообщается на сайте ЕП.
За выделение кредита проголосовали 518 депутатов, против высказались 56, еще 61 парламентарий воздержался. Отмечается, что предоставление средств зависит от обязательства Киева поддерживать эффективные демократические механизмы, соблюдать права человека и другие условия, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании.
В мае Евросоюз утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов. В середине октября комитет по международной торговле Европарламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. «РИА Новости» сообщало со ссылкой на евродепутата из Германии Берда Лана, что соответствующее предложение ЕК было принято большинством голосов без изменений.
22 октября газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине. Ожидается, что лидеры объединения объявят об этом до конца октября. Москва считает блокировку российских активов незаконной.